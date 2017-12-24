۱۲۶ خرده فروش مواد مخدر در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی کرم‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با پخش و توزیع مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در همین راستا با اقدامات اطلاعاتی و اجرای برنامه‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، فضا برای فعالیت سوداگران تنگ شده است و شاهد افزایش کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اجرای سومین طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال جاری اضافه کرد: پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در شهرستان‌ها و مرکز استان بوشهر با حدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به مدت سه روز، ادامه داد: این طرح با رویکرد مقابله با توزیع مواد مخدر صنعتی و سنتی و انهدام آزمایشگاه‌های خانگی و صنعتی در سال جاری در سطح استان اجرا شده است.

کرم‌پور افزود: در قالب این طرح نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر، ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و چهار هزار و ۹۶۵ حبه قرص غیرمجاز نیروزا کشف کنند.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با تلاش شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی اقدام به شناسایی خرده فروشان مواد مخدر و محل‌های فعالیت این افراد کرده و در نهایت با هماهنگی مقام قضایی و همکاری سایر یگان‌های انتظامی به صورت همزمان در سراسر استان این طرح را اجرا کردند.