نرخ رشد جمعیت در استان همدان منفی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر یکشنبه در شورای راهبردی جمعیت و شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان همدان با تأکید بر اهمیت دقت و صحت آمار در برنامه ریزی ها، اظهار داشت: باید تمام آمارها در مراحل مختلف دقیق باشد و جای شک و شبهه وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه همدان اولین استان با نرخ پایین جمعیت در کشور است، یادآور شد: اگرچه در ازدواج و کاهش طلاق، همدان آمار بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد اما باید در خصوص افزایش نرخ رشد جمعیت برنامه ریزی و اقداماتی انجام شود.

شاهرخی با اشاره به اینکه طرح بررسی علل تغییر نرخ جمعیت اقدام خوبی است، گفت: این طرح مطالعه و بررسی خواهد شد و اگر شک و شبهه ای نداشته باشد به شورای برنامه‌ریزی ارائه می شود تا بتوان در تصمیم گیری ها از آن استفاده کرد.

وی همچنین عنوان کرد: شناسه پیگیری «ثنا» در دستگاه قضایی شروع شده و تمام شهروندان باید در این سامانه ثبت نام کنند و استانداری همکاری لازم را با دادگستری خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان تأکید کرد: هر دستگاهی باید در چارچوب وظایف و قوانین خود برای گسترش صدور شناسه سامانه «ثنا» اقدام کند و حداکثر تا یک ماه آینده گزارش ارائه دهد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد همدان با صدور ۵۳ درصدی کارت هوشمند ملی از برنامه عقب است، یادآور شد: باید در این زمینه روان سازی صورت بگیرد و مردم نیز همکاری لازم را برای دریافت کارت ملی خود داشته باشند.

شاهرخی از عموم مردم تقاضا کرد در اسرع وقت به مراکز تعیین شده برای ثبت نام دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه کنند.