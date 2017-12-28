ضعف در امکانات عامل مرگ خرس «ترجنلی»/انتخاب بین وظیفه و احساس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: حادثه از یک روز گرم تابستانی در پارک ملی گلستان و حاشیه روستای «ترجنلی» گالیکش آغاز شد، آنجا که توله خرس قهوه ای پارک ملی به روستا نزدیک شد.

توله خرس قهوه ای روز نخست توانست از نزدیک شدن به روستا جان سالم به در ببرد اما روز دوم (۱۳ شهریور ماه) با تجمع اهالی روستا به دور خرس قهوه ای و ورود یگان حفاظت محیط زیست و تلاش برای زنده گیری حیوان، حادثه مرگ توله خرس قهوه ای رقم خورد.

در حین تلاش محیط بانان برای زنده گیری، توله خرس قهوه ای به یکی از اعضای شورای روستای ترجنلی گالیکش آسیب رساند و بعد از مدت کوتاهی اعلام شد توله خرس قهوه ای تلف شده است و تلاش برای یافتن علت مرگ ادامه دارد.

حادثه و علت تلف شدن توله خرس تا حدود یک ماه در هاله ای از ابهام قرار داشت و کمتر کسی در محیط زیست گلستان راجع به آن اظهار نظر می کرد.

هرچند روزهای نخست پس از حادثه، هاری علت مرگ و دفن لاشه توله خرس اعلام شد اما این علت در فاصله کوتاه توسط آزمایشات انجام شده از سوی دامپزشکی رد شد و پس از آن عده ای ناشیانه عمل کردن نیروهای یگان حفاظت در بیهوش کردن و همچنین برخورد سرنگ بیهوشی به گردن و قفسه سینه حیوان را عامل مرگ اعلام کردند.

بعد از گذشت حدود یک ماه از مرگ توله خرس پارک ملی تصاویری منتشر شد که حکایت از ضرب و شتم حیوان توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گلستان داشت.

انتشار این تصاویر در فضای مجازی واکنش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست را به همراه داشت و عیسی کلانتری به جزینی زاده مدیرکل حراست و فرید مدیرکل بازرسی سازمان دستور داد به فوریت این موضوع را بررسی و با خاطیان در محیط زیست گلستان به طور جدی برخورد شود.

۴ خاطی به سازمان معرفی شدند

حالا حدود سه ماه از دستور کلانتری می گذرد و مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از اعلام نتایج تحقیقات در خصوص مرگ توله خرس قهوه ای پارک ملی گلستان خبر داده و به خبرنگار مهر گفت: پس از دستور دکتر کلانتری، چهار نفر به عنوان خاطی و مقصر در این موضوع به سازمان معرفی شده اند و منتظر دستور از سازمان مرکزی هستیم.

واقعیت های این حادثه در رسانه ها انعکاس داده نشد، نه تصویری از تجمع اهالی روستا منتشر شد و نه ضعف امکانات و تجهیزات گزارش شد امیر عبدوس افزود: با توجه به اینکه تلاش داریم شأن اداری همکاران حفظ شود تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اطلاع رسانی در این خصوص نخواهیم داشت اما تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اطلاع رسانی و مواخذه افراد خاطی در صلاحدید سازمان مرکزی است، از برگزاری جلسه ای در این خصوص خبر داد و اظهار کرد: جلسه ای با حضور تمام همکارانی که در این حوزه مسئولیت داشتند برگزار کردیم و منجر به اتخاذ چند تصمیم شد.

تبادل تفاهم نامه با ۳ کلینیک دامپزشکی در گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: در گام نخست با سه کلینیک دامپزشکی در شرق، غرب و مرکز استان در حال تبادل تفاهم نامه همکاری هستیم که هر اتفاقی در گلستان افتاد این کلینیک های دامپزشکی خدمات امداد و نجات را برای ما انجام دهند.

وی از برگزاری دوره های آموزشی به عنوان گام بعدی نام برد و تصریح کرد: دوره های آموزشی برای جوامع محلی خواهیم داشت که در زمان وقوع چنین اتفاقاتی چه رفتاری داشته باشند و تا زمانی که داروی بیهوشی اثرش را بگذارد تجمع و سر و صدا نکنند و حتی تلاش داریم این مهم را از طریق رسانه های گروهی هم به اطلاع مردم شریف استان برسانیم.

عبدوس خاطرنشان کرد: از هر پاسگاه نیروی انتظامی دو نفر برای رفتار با حیوان، بیهوش کردن و نحوه انتقال، استفاده از تفنگ بیهوشی و میزان دارو آموزش های لازم را خواهند دید و امیدواریم با اجرای آن شاهد چنین اتفاقاتی در پارک ملی گلستان نباشیم.

هرچند عبدوس از معرفی چهار محیط بان به عنوان مقصران مرگ خرس قهوه ای پارک ملی گلستان به سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد اما عضو شورای روستای «ترجنلی» که در این حادثه آسیب دیده بود با تأکید بر اینکه متخلف و مقصر اعلام کردن محیط بانان درست و معقول نیست، به خبرنگار مهر گفت: محیط بانان متخلف نبودند آن ها با کمترین امکانات کار دیگری نمی توانستند انجام دهند.

عبدالهادی باکیده (خاندوقدی) از روز حادثه می گوید و اینکه قرار بود به همراه فرماندار و مسئولان شرکت آبفار مشکل آب شرب روستا را حل کنند اما با تماس یکی از همکاران شورا، به محل حادثه می رود تا اهالی روستا را متفرق کند تا مشکلی برای روستاییان پیش نیاید.

وی اظهار کرد: وقتی به محل حادثه رسیدم بیش از ۷۰ نفر از اهالی روستا به دور توله خرس قهوه ای حلقه زده بودند و حیوان حال خوبی نداشت و نمی توانست از جای خود بلند شود.

باکیده با بیان اینکه نمی دانم آیا قبل از حضور من از دارت بیهوشی استفاده کرده بودند یا نه، ادامه داد: واقعیت های این حادثه در رسانه ها انعکاس داده نشد، نه تصویری از تجمع اهالی روستا منتشر شد و نه ضعف امکانات و تجهیزات گزارش شد.

هدف حاضران نجات خرس بود نه مرگ حیوان

عضو شورای روستای «ترجنلی» که چندین سال همیار افتخاری محیط زیست در پارک ملی گلستان است، اضافه کرد: توله خرس قهوه ای در یک چاله قرار گرفت، رئیس پارک ملی گلستان فریاد می زد پتو بیاورید اما کسی جرأت نزدیک شدن نداشت و در نهایت تور کوچکی شبیه تور دروازه فوتبال که بسیار کوچک و کم عرض بود، آوردند.

وی با تأکید بر اینکه من با خواست و اراده خودم به کمک محیط بانان رفتم، تصریح کرد: هدف نهایی همه کسانی که آنجا جمع شده بودند نجات خرس بود و کسی قصد کشتن حیوان را نداشت.

باکیده با تأکید بر اینکه توله خرس قهوه ای بسیار ضعیف بود، متذکر شد: پس از اینکه من به زمین افتادم و خرس دست چپ من را گاز گرفت محیط بانان بر سر دو راهی احساس و وظیفه قرار گرفته بودند و به اعتقاد من محیط بانان خیلی وظیفه شناس بودند که تیر خلاص را به خرس نزدند. در هیچ یک از گزارش های منتشره بیان نشد تنها تفنگ بیهوشی موجود در پارک ملی گلستان خراب بود، هیچ کس از نبود تجهیزات و امکانات در پارک ملی، از آموزش ندیدن جوامع محلی و ... سخن نگفت

وی خاطرنشان کرد: در آن موقعیت حساس محیط بانان باید بین جان انسان (من که دستم در دهان خرس بود) و حیات وحش (توله خرس) یکی را انتخاب می کردند.

عضو شورای روستای «ترجنلی» با انتقاد از برخی گزارش های منتشره بیان کرد: در هیچ یک از گزارش های منتشره بیان نشد تنها تفنگ بیهوشی موجود در پارک ملی گلستان خراب بود، هیچ کس از نبود تجهیزات و امکانات در پارک ملی، از آموزش ندیدن جوامع محلی و ... سخن نگفت؛ به اعتقاد بنده اگر به جای خرس من کشته می شدم این رسانه ها می نوشتند محیط بانان قصور کردند و باید مجازات شوند.

باکیده افزود: بعد از حادثه عده ای اصرار داشتند از محیط زیست شکایت کنم اما واقعیت این است که من با خواست خودم برای کمک به محیط بانان رفته بودم و اگر قرار باشد محیط بانان به عنوان مقصر و متخلف معرفی و مجازات شوند دیگر امیدی به محیط زیست نیست و حتی جوامع محلی که در اطفاء آتش سوزی های پارک ملی همیشه پای کار بودند، دیگر تمایلی به مشارکت و همکاری با محیط زیست نخواهند داشت.

امکانات کافی و نیروی متخصص نداریم

در حالی که باکیده بر متخلف و مقصر نبودن محیط بانان تأکید دارد و ضعف در امکانات و تجهیزات را عامل اصلی مرگ توله خرس قهوه ای پارک ملی گلستان می داند و به گزارش نشدن ابعاد مختلف این حادثه انتقاد دارد، سرپرست وقت محیط زیست گلستان هم بر ضعف امکانات و تجهیزات در پارک ملی گلستان صحه می گذارد.

غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو حادثه مرگ توله خرس پارک ملی و حمله پلنگ به دامداری در روستای جعفرآباد گرگان اظهار کرد: در هر دو حادثه محیط زیست مقصر شناخته شد در حالی که حمله پلنگ به دامداری و تلف شدن سگ، توسط محیط زیست قابل مدیریت نبود.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها و انعکاس سلیقه ای اخبار افزود: خرس وارد رودخانه شده و برای نجات انسان، خرس مورد ضرب و شتم قرار گرفته می گویند «محیط زیست سهل انگاری کرد»؛ پلنگ به سگ گله حمله می کند، عده ای تیتر می زنند با قصور محیط زیست سگ تلف شد.

نیروها آموزش برخورد با کفتار، پلنگ و خرس ندیده اند

سرپرست حفاظت محیط زیست گلستان که مرگ توله خرس قهوه ای در زمان مدیریت وی اتفاق افتاده بود، با تأکید بر اینکه راجع به جزییات و چگونگی مرگ توله خرس آن زمان اطلاعات درست و دقیقی ارائه نشده بود، گفت: آنچه مشخص است امکانات و تجهیزات کافی در پارک ملی گلستان موجود نبوده و نیروها آموزش های لازم برای برخورد با کفتار، پلنگ، خرس و ... را ندیده اند.

کریمی با تأکید بر اینکه نیروی کافی و متخصص در محیط زیست گلستان نداریم، ادامه داد: با فرض اینکه تمام امکانات و تجهیزات (تور، طناب، اسلحه بیهوشی و...) فراهم بود ما بازهم دامپزشک که دوز و مقدار داروی بیهوشی را مشخص کند در پارک ملی نداشتیم؛ همچنین برانکارد مخصوص و جرثقیل برای حمل خرس هم موجود نبود.

وی با تأکید بر اینکه در این مورد همه معضل ها و کاستی ها باید باهم درنظر گرفته شود، اضافه کرد: در چارت سازمانی محیط زیست گلستان (بخش اداری و محیط بانی و ...) ۷۰۰ نیرو وجود دارد و محیط زیست گلستان از پارک ملی گستان تا اینچه برون باید با همین تعداد مدیریت و حفاظت شود.

کریمی متذکر شد: رئیس سازمان دستور برخورد با متخلفان این حادثه را داده است و امیدواریم تمام کمبودها و کاستی ها در نظر گرفته شده و شرایط بحرانی در زمان حادثه ( نجات جان انسان و یا ضرب و شتم خرس) مورد توجه قرار گیرد.

در حالی که هم اکنون چهار محیط بان به عنوان مقصران و عاملان این حادثه به سازمان محیط زیست معرفی شده اند، شاهدان عینی ضعف در امکانات و تجهیزات در پارک ملی گلستان را عامل اصلی مرگ توله خرس قهوه ای می دانند و امید دارند با عاملان اصلی این ضعف ها هم مقابله شود.