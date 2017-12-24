زمین لرزه ۳.۱ ریشتری قوچان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی قوچان در خراسان رضوی را لرزاند.

طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز خبری از خسارت های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.