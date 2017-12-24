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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری قوچان را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری قوچان را لرزاند

قوچان- دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر قوچان در خراسان رضوی را لرزاند .

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی قوچان در خراسان رضوی را لرزاند. 

طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است. 

هنوز خبری از خسارت های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

کد مطلب 4181600

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