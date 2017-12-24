به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی عصر امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت حفاری در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه رگ سفید و مراحل نهایی اطفای حریق آن اظهار کرد: به زودی خبرهای خوشی از رگ سفید خواهیم شنید و امروز مدیران ارشد مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری برای نظارت و مدیریت مستقیم عملیات اطفای حریق در محل رگ سفید حضور دارند.

وی با اشاره به آزمون استخدامی نفت و اعتراضاتی که از جانب دانشجویان و نمایندگان مجلس به شرایط درج شده در آن شد، افزود: دیوان عدالت اداری تذکراتی در خصوص شرایط آزمون استخدامی نفت به ما داد که باید برخی ملاحظات رعایت شود.

قائم‌مقام وزیر نفت تصریح کرد: کارگروهی برای بررسی شرایط آزمون استخدامی نفت و اصلاح آن شرایط و تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رعایت ملاحظات موردنظر آنها در وزارت نفت تشکیل شده است و برای برگزاری آزمون باید تأییدیه نهایی توسط این کارگروه پس از بررسی و اصلاح شرایط اخذ شود.

شاهدایی گفت: دیوان عدالت اداری معتقد است که نباید هیچ‌گونه استثناء و سهمیه‌ای برای شرایط استخدامی آزمون نفت برای کارمندان و بومیان قائل شد و آزمون استخدامی نفت باید به‌صورت آزاد و سهمیه‌بندی خاص با رعایت شرایط عادلانه برگزار و شرایط استخدام باید به صورت یکسان برای همه متقاضیان استخدام اعمال شود.

وی اضافه کرد: وزارت نفت سهمیه‌ای را برای کارکنان و بومیان و دانشجویان صنعت نفت تعیین کرد اما قوانین، اعمال سهمیه را رد می‌کنند و تنها سهمیه‌های شهدا و جانبازان مورد قبول آزمون هستند.

قائم‌مقام وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پتروشیمی بوعلی ماهشهر گفت: مخازن قدیمی پتروشیمی بوعلی جمع شده و برای ساخت مخازن جدید قراردادی با شرکت لکسنت فرانسه بسته شده است.

شاهدایی ادامه داد: برج بلند قدیمی که در آتش سوخته به دو برج کوتاه تبدیل شده و مراحل نهایی مهندسی آن به پایان رسیده و تجهیزات موردنیاز برای نصب و راه‌اندازی آن در حال انجام است.

وی بیان کرد: مخزن بزرگ اصلی که داخل بوده دوباره ساخته می‌شود و برج پارازایلم مراحل نهایی طراحی خود را طی می‌کند.