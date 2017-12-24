نباید در برنامه ریزی ها، تسلیم فشارهای سیاسی و جناحی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمد مهدی شهریاری امروز یکشنبه در نشست با مدیران، معاونین و روسای گروه های سازمان برنامه و بودجه استان با بیان اهمیت و جایگاه سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد برنامه های توسعه استان افزود: با برنامه ریزی دقیق، علمی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه می توانیم علیرغم همه محدودیت ها و تنگناهایی که وجود دارد گام های مثبت و موثری در جهت ارتقای شاخص های توسعه در استان برداریم.

وی افزود: متاسفانه در دولت های گذشته با انحلال سازمان برنامه و بودجه، کشور به سمت بی برنامگی پیش رفت و صدمات بعضا جبران ناپذیری به ساختارهای کشور وارد شد؛ خوشبختانه با تلاش دولت یازدهم این سازمان تاثیرگذار در توسعه کشور مجددا احیا شد و امیدواریم با کارآمدی و کار کارشناسی و رسیدن به استانداردهای لازم، شاهد نقش آفرینی بیش از پیش این سازمان در توسعه کشور باشیم.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه حاشیه ها نباید ما را وظایف اصلی مان بازدارد، افزود: نباید در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، تسلیم فشارهای سیاسی و منافع فردی و جناحی شویم چرا که تصمیمات غیرکارشناسی به کشور و همچنین به منافع مردم و شهروندان آسیب می رساند.

شهریاری در ادامه به مزیت های استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی مزیت ها و پتانسیل های بی نظیری برای رشد و توسعه دارد که مورد غفلت قرار گرفته و لازم است با تمرکز و بهره گیری بهینه از مزیت های استان از جمله مزیت مرزی بودن و وجود نیروی انسانی توانمند در جهت توسعه زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال استان گام برداریم.

وی افزود: دولت دوازدهم نیز برنامه های بسیار خوبی را برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی در پیش گرفته که اجرایی شدن و تحقق این برنامه ها نیازمند همدلی و همکاری همه مدیران و مسئولان و همچنین مشارکت خود مردم است.

شهریاری همچنین گفت: از نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نخبگان استان که می تواند گره گشای معضلات و مشکلات استان باشد استقبال می کنیم.

حضرتی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این جلسه ضمن تشریح ساختار سازمانی، گزارشی از فعالیت های و اقدامات سازمان را در امر راهبری توسعه استان، کمک به ایجاد زیرساختها و رصد توسعه استان ارائه کرد.