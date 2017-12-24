ترکیه به حمایت خود از فلسطین ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز طی سخنانی بر ادامه حمایت های کشورش از فلسطین و دیگر ملت های مظلوم جهان در مجامع بین المللی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، ایلدریم که این سخنان را در جریان برگزاری نشست حزب عدالت و توسعه در استان «آدی یامان» ترکیه مطرح می کرد بار دیگر به رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل در برابر تبدیل شدن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: ترکیه به پشتیبانی از فلسطین و ملت های مظلوم ادامه خواهد داد. ما به کار خود در مسیر صلح جهانی ادامه خواهیم داد.

همچنین در جریان برگزاری این نشست، «محمت اردوغان»، رئیس استانی حزب عدالت و توسعه در آدی یامان طی سخنانی بر حمایت این حزب از اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در سال ۲۰۱۹ برگزار شود، اشاره و اعلام کرد: ما بار دیگر رجب طیب اردوغان را به ریاست جمهوری خواهیم رساند.