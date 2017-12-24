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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۸

ایلدیریم:

ترکیه به حمایت خود از فلسطین ادامه خواهد داد

ترکیه به حمایت خود از فلسطین ادامه خواهد داد

نخست وزیر ترکیه در جریان برگزاری نشست استانی حزب عدالت و توسعه در «آدی یامان» بر ادامه حمایت های کشورش از فلسطین و دیگر کشورهای ستمدیده جهان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز طی سخنانی بر ادامه حمایت های کشورش از فلسطین و دیگر ملت های مظلوم جهان در مجامع بین المللی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، ایلدریم که این سخنان را در جریان برگزاری نشست حزب عدالت و توسعه در استان «آدی یامان» ترکیه مطرح می کرد بار دیگر به رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل در برابر تبدیل شدن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: ترکیه به پشتیبانی از فلسطین و ملت های مظلوم ادامه خواهد داد. ما به کار خود در مسیر صلح جهانی ادامه خواهیم داد.

همچنین در جریان برگزاری این نشست، «محمت اردوغان»، رئیس استانی حزب عدالت و توسعه در آدی یامان طی سخنانی بر حمایت این حزب از اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در سال ۲۰۱۹ برگزار شود، اشاره و اعلام کرد: ما بار دیگر رجب طیب اردوغان را به ریاست جمهوری خواهیم رساند.

کد مطلب 4181660

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