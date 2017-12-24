تأکید بر توسعه همکاری مرکز مطالعات با شورای اسلامی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی با اشاره به جایگاه علمی مرکز مطالعات در بین اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شهرداری تهران گفت: بنده به واسطه این که دانشگاهی هستم به این نوع مراکز تعلق خاطر دارم.
وی عنوان کرد: ساختار مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نیازمند تمهیدات خاصی است که شهرداری تهران و سایر زیر مجموعههای آن از انجام کار موازی و یا داشتن حوزهای تحت عنوان پژوهش پرهیز نمایند؛ و لذا باید تمام تلاشها بر ادغام این گونه بخشها با مرکز مطالعات متمرکز شود؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف بر شهرداری تهران، انسجام و اثربخشی اهداف کاربردی پژوهشها از بین میرود.
امینی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی برای تحقق این کار نهایت همکاری و تعامل را از جنبههای مختلف نظیر تصویب موضوع و حمایت پارلمانی به عمل خواهد آورد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: موضوعی که در انجام پژوهشها باید به آن توجه شود این است که پژوهشها صرفا نظری نباشند و جنبه کاربردی لحاظ گردد زیرا نیازمند کار کتابخانه ای نیستیم و این امر با اهداف مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نیز هم خوانی نخواهد داشت.
وی با تاکید مجدد بر انجام فعالیتها کاربردی و پرهیز از هرگونه طرحهای زمان بر گفت: کارهای زمان بر برای تهران تاثیرگذار نیست و به همین خاطر مرکز مطالعات باید فعالیتهای پژوهشی خود را به صورت مرکز واکنش سریع علمی انجام دهد و درحداقل زمان ممکن نظرات کارشناسی خود را برای طرح ها و لوایحی که در صحن شورا مطرح است برای اعضا ارسال نماید.
دکتر امینی در ادامه صحبتهای خود در این جلسه مواردی نظیر مدیریت بحران و زلزله، بافت فرسوده، تراکم، شیوه تامین درآمدهای پایدار، مدیریت بحران، فرهنگ رانندگی را از مسائلی عنوان کرد که نیازمند نظرات کارشناسی است و مرکز مطالعات میتواند با ورود به این حوزهها راهکارهای مناسبی را دراختیار مدیریت شهری قرار دهد.
امینی یاد آور شد: اداره شهر تهران متضمن هزینههای زیادی است که یک بخش آن به علت کلان شهر بودن این شهر و بخش دیگر آن ناشی از پایتخت بودن آن است که بر این شهر تحمیل شده است. لذا باید با استدالهای علمی دولت را متقاعد نمود که هزینههای مترتب بر آن را بپردازد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین بر ضرورت توجه به تجارب سایر کشورها تاکید و گفت: باید در این حوزه از تجارب سایر کشورها استفاده شود و لذا یک تیم پژوهشی میتوانند با احصا این موارد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها زمینه آزمون و خطای مدیریتی را تضعیف کنند.
وی همچنین خواستار همکاری گسترده مرکز با شورا، رصد فعالیتهای شورا و کمیسیونها و ارائه نظرات علمی و کارشناسی شد و اضافه کرد: این مرکز باید زمینه دسترسی سیستمی اعضای شورای اسلامی شهر تهران را برای استفاده از پژوهشهای خود فراهم سازد.
گفتنی است در این دیدار رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با تشریح تاریخچه فعالیتهای این مرکز گفت: مرکز مطالعات به عنوان اتاق فکر شهرداری تهران از جایگاه ممتازی در نظام مدیریت شهری پایتخت برخوردار است و امیدوار هستیم که اینگونه جلسات و بازدید ها زمینه ارتقاء هر چه بیشتر تعامل با سیاستگذاران را فراهم نماید و منجر به بهبود فعالیتهای مرکز شود.
دکتر محمد رضا جوادی یگانه در ادامه افزود: مرکز مطالعات نیازمند تغییر ساختار ماموریتی است و امید است که این امر با همکاری شورای اسلامی و سایر بخشهای مرتبط در شهرداری انجام شود تا با تمهیدات لازم این مرکز به یک نهاد واکنش سریع علمی و اتاق فکر، که به سرعت راهکارهای عملیاتی را در اختیار مدیران شهری قرار میدهد تبدیل شود.
وی عنوان کرد: این مرکز با داشتن پتانسیل قوی علمی میتواند به سمت پاسخگویی به نیازها حرکت کند و با وجود داشتن دانش اندوخته شده، اطلاعات و دادههای طی سالیان گذشته، میتواند از نطقهای پیش از دستور اعضاء شورای شهر تا ارائه نقطه نظرات تخصصی برای طرح ها و لوایح، پشتیان علمی موثری برای شورا باشد.
در ادامه جلسه، معاونین مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نقطه نظرات و دید گاههای خود را در ارتباط با همگرایی و تعامل بیشتر در مراودات علمی بیان کردند.
گفتنی است دکتر ابراهیم امینی و هیات همراه با حضور در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از نزدیک در جریان مسائل و فعالیتهای آن قرار گرفت.
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