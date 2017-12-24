تأکید بر توسعه همکاری مرکز مطالعات با شورای اسلامی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی با اشاره به جایگاه علمی مرکز مطالعات در بین اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شهرداری تهران گفت: بنده به واسطه این که دانشگاهی هستم به این نوع مراکز تعلق خاطر دارم.

وی عنوان کرد: ساختار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیازمند تمهیدات خاصی است که شهرداری تهران و سایر زیر مجموعه­های آن از انجام کار موازی و یا داشتن حوزه­ای تحت عنوان پژوهش پرهیز نمایند؛ و لذا باید تمام تلاش‌ها بر ادغام این گونه بخش‌ها با مرکز مطالعات متمرکز شود؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر تحمیل هزینه­های مضاعف بر شهرداری تهران، انسجام و اثربخشی اهداف کاربردی پژوهش‌ها از بین می­رود.

امینی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی برای تحقق این کار نهایت همکاری و تعامل را از جنبه­های مختلف نظیر تصویب موضوع و حمایت پارلمانی به عمل خواهد آورد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: موضوعی که در انجام پژوهش­ها باید به آن توجه شود این است که پژوهش‌ها صرفا نظری نباشند و جنبه کاربردی لحاظ گردد زیرا نیازمند کار کتابخانه ای نیستیم و این امر با اهداف مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز هم خوانی نخواهد داشت.

وی با تاکید مجدد بر انجام فعالیت­ها کاربردی و پرهیز از هرگونه طرح­های زمان بر گفت: کارهای زمان بر برای تهران تاثیر­گذار نیست و به همین خاطر مرکز مطالعات باید فعالیت­های پژوهشی خود را به صورت مرکز واکنش سریع علمی انجام دهد و درحداقل زمان ممکن نظرات کارشناسی خود را برای طرح ها و لوایحی که در صحن شورا مطرح است برای اعضا ارسال نماید.

دکتر امینی در ادامه صحبت­های خود در این جلسه مواردی نظیر مدیریت بحران و زلزله، بافت فرسوده، تراکم، شیوه تامین درآمدهای پایدار، مدیریت بحران، فرهنگ رانندگی را از مسائلی عنوان کرد که نیازمند نظرات کارشناسی است و مرکز مطالعات ‌می‌تواند با ورود به این حوزه­ها راهکارهای مناسبی را دراختیار مدیریت شهری قرار دهد.

امینی یاد آور شد: اداره شهر تهران متضمن هزینه‌های زیادی است که یک بخش آن به علت کلان شهر بودن این شهر و بخش دیگر آن ناشی از پایتخت بودن آن است که بر این شهر تحمیل شده است. لذا باید با استدال‌های علمی دولت را متقاعد نمود که هزینه­های مترتب بر آن را بپردازد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین بر ضرورت توجه به تجارب سایر کشورها تاکید و گفت: باید در این حوزه از تجارب سایر کشورها استفاده شود و لذا یک تیم پژوهشی می‌توانند با احصا این موارد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها زمینه آزمون و خطای مدیریتی را تضعیف کنند.

وی همچنین خواستار همکاری گسترده مرکز با شورا، رصد فعالیت­های شورا و کمیسیون­ها و ارائه نظرات علمی و کارشناسی شد و اضافه کرد: این مرکز باید زمینه دسترسی سیستمی اعضای شورای اسلامی شهر تهران را برای استفاده از پژوهش­های خود فراهم سازد.

گفتنی است در این دیدار رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تشریح تاریخچه فعالیت‌های این مرکز گفت: مرکز مطالعات به عنوان اتاق فکر شهرداری تهران از جایگاه ممتازی در نظام مدیریت شهری پایتخت برخوردار است و امیدوار هستیم که این­گونه جلسات و بازدید ها زمینه ارتقاء هر چه بیشتر تعامل با سیاست­گذاران را فراهم نماید و منجر به بهبود فعالیت­های مرکز شود.

دکتر محمد رضا جوادی یگانه در ادامه افزود: مرکز مطالعات نیازمند تغییر ساختار ماموریتی است و امید است که این امر با همکاری شورای اسلامی و سایر بخش­های مرتبط در شهرداری انجام شود تا با تمهیدات لازم این مرکز به یک نهاد واکنش سریع علمی و اتاق فکر، که به سرعت راهکارهای عملیاتی را در اختیار مدیران شهری قرار می‌دهد تبدیل شود.

وی عنوان کرد: این مرکز با داشتن پتانسیل قوی علمی می­تواند به سمت پاسخگویی به نیازها حرکت کند و با وجود داشتن دانش اندوخته شده، اطلاعات و داده­های طی سالیان گذشته، می‌تواند از نطق‌های پیش از دستور اعضاء شورای شهر تا ارائه نقطه نظرات تخصصی برای طرح ها و لوایح، پشتیان علمی موثری برای شورا باشد.

در ادامه جلسه، معاونین مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نقطه نظرات و دید گاه­های خود را در ارتباط با همگرایی و تعامل بیشتر در مراودات علمی بیان کردند.

گفتنی است دکتر ابراهیم امینی و هیات همراه با حضور در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از نزدیک در جریان مسائل و فعالیت­های آن قرار گرفت.