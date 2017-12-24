آتش انفجار گاز در دزفول تحت کنترل قرار گرفت/احتمال افزایش مصدومان

امیر عیسی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آتش سوزی حاصل از انفجار در شرکت گاز ال پی جی در کنترل نیروهای امدادی است.

وی افزود: مخازن سرد شده و همچنان نیروهای امدادی در حال اطفای حریق هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول گفت: به برخی کارخانه ها و منازل محل حادثه بر اثر شدت انفجار و آتش سوزی، خساراتی وارد شده است.

عیسی زاده با اشاره به انتشار خبر انفجار مخزن دوم گاز نیز گفت: انفجار مخزن دوم صحت ندارد.

وی عنوان کرد: در این انفجار که در جایگاه سوخت ال پی جی نزدیک کارخانه «خمیر مایه» رخ داده، تاکنون پنج تن مصدوم شده اند.

عیسی زاده بابیان اینکه هنوز تعدادی زیر آوار هستند، افزود: به دلیل احتمال انفجار مجدد آتش نشانی اجازه ورود نیروهای اورژانس را به داخل محوطه کارخانه نداده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول عنوان کرد: هم اکنون ۹ آمبولانس در محل حاضر هستند و باید گفت آمار دقیقی از شمار مصدومان در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار مخزن گاز در سه راهی منطقه حمزه دزفول منجر به آسیب به کارخانه های خمیر مایع، پرسی گاز و چند واحد تولیدی دیگر در این منطقه شده است.