محورهای نشست خبری مشترک اردوغان با رئیس جمهور سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک با عمر البشیر همتای سودانی خود اعلام کرد: این نخستین سفر در سطح ریاست جمهوری از ترکیه به سودان به شمار می رود. امروز گامی بلند برداشته و توافقنامه شورای راهبردی میان ترکیه و سودان را امضاء کردیم.

اردوغان ادامه داد: با تحریم های اقتصادی، برادران سودانی‌ مان را در انزوا قرار دادند. همواره بر مخالفت خود با سیاست‌ های منزوی کننده تأکید کرده‌ایم و در کنار مردم سودان بوده ایم.

وی در ادامه افزود: از لغو تحریم های ناعادلانه ای که سالهاست علیه سودان اعمال شده بود، خرسندیم؛ اما این کافی نیست و باید گام های لازم بیشتری برداشته شود.

رئیس جمهور ترکیه گفت: دولت سودان در شب (کودتای ناکام) ۱۵ جولای یک بار دیگر نشان داد که این کشور دوست واقعی مردم ترکیه است. همبستگی سودان با ما در این حادثه را هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد.

وی در ادامه پیرامون رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی درباره قدس نیز تصریح کرد: این واقعیتی است که با اقدامات مشترک ما ۱۲۸ کشور از این قطعنامه حمایت کردند و آمریکا فقط ۹ رأی کسب کرده است.

از سوی دیگر عمر البشیر رئیس جمهور سودان اعلام کرد: ۱۲ توافقنامه در زمینه های مختلف با ترکیه به امضا رسید. این بر اساس شکل گیری روابط راهبردی میان خارطوم و آنکارا است.

وی افزود: امیدوارم روزی فرا برسد که کشورهای اسلامی با هم متحد شوند تا ظلم از بین برود.

البشیر از اردوغان به خاطر حمایت از موضوعات مسلمانان تقدیر کرد و گفت: به اردوغان به سبب آنچه در یاری موضوعات مسلمانان انجام می دهد که آخرین آن موضع محکم درباره تصمیم آمریکا درباره قدس بود تبریک می گوییم. سفر اردوغان به سودان تاریخی و سنگ بنای روابط میان ترکیه و سودان است.