به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله ابوترابی در نشست خبری به مناسبت روز ملی ثبت احوال گفت: بیشترین اسامی که ۹ ماهه ابتدایی امسال از سوی مردم انتخاب شده در پسران به ترتیب: امیرعلی، علی، محمد، ابوالفضل، امیرحسین، محمدطه، امیرعباس، حسین و کیان بوده است.

وی ادامه داد: بر ای دختران نیز به ترتیب؛ فاطمه، زهرا، هلما، زینب، یسنا، نازنین‌زهرا، آوا، ریحانه و رها بوده است.

وی گفت: در همین مدت ۲۷۶ هزار و ۳۹۲ مورد فوت ثبت شده و نرخ عمومی مرگ و میر ۴.۷ در هزار است و بیشترین علل مرگ، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، بیماری‌های تنفسی و حوادث غیرعمدی ارائه شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: در ۹ ماهه اول سال یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۴۶ واقعه ولادت ثبت شده که از این تعداد ۵۸۶ هزار و ۲۰۵ نفر پسر و ۵۵۲ هزار و ۴۱ نفر دختر ثبت شده یعنی نسبت جنسیت به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ پسر است.

ابوترابی گفت: میانگین سن مادران ۲۸ سال و ۱۰ ماه و میانگین سن پدران ۳۳ سال ثبت شده است.

وی در مورد آمار ازدواج و طلاق نیز گفت: ۴۸۱ هزار و ۸۰۹ ازدواج ثبت شده که در سال ۹۵ به ازای هر یک‌هزار نفر ۸.۸ ازدواج ثبت شده که در اکثر استان‌ها میانگین سن اولین ازدواج در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ برای مردان به شش ماه و برای زنان به چهار ماه افزایش یافته و میانگین سن اولین ازدواج برای مردان ۲۷ سال و برای زنان ۲۳ سال بوده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: ۱۰۷۶ ازدواج ثبت شده مربوط به زنان سالمند بالای ۶۰ سال و ۷ هزار و ۸۱۲ ازدواج مربوط به مردان بالای ۶۰ سال است و نرخ طلاق نیز طی پنج سال گذشته از ۱.۹ به ۲.۱ رسیده و ۱۳۳ هزار و ۳۶۶ مورد طلاق در پایگاه ثبت احوال ثبت شده است.

وی میانگین زندگی مشترک برای زوجین طلاق گرفته در نه ماهه اول امسال را ۹ سال اعلام کرد و گفت: ۶۷ درصد طلاق‌ها عمر ازدواج کمتر از ۱۰ سال داشته‌اند و در ۴۵ درصد طلاق‌ها دوام ازدواج کمتر از ۵ سال بوده است. از طرفی، ۱۱ درصد طلاق‌ها کمتر از یک سال و میانگین سن مردان هنگام ثبت طلاق ۳۶ سال و زنان ۳۱ سال بوده است.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی گفت: در ۹ ماهه اول سال ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار شناسنامه تعویض شده و ۴۴۰ هزار شناسنامه المثنی صادر شده است.

وی گفت: از ابتدای اجرای طرح کارت ملی هوشمند نیز ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پیش‌ثبت‌نام را انجام داده و برای بیش از ۳۰ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۵۹۶ نفر کارت صادر و ۲۸ میلیون و ۷۲۵ نفر کارت خود را دریافت کردند.

وی در مورد خدماتی که قرار است از سوی بانک برای اجرای آزمایشی طرح استفاده از کارت هوشمند ملی ارائه شود، گفت: یکی از بانک ها دست به چنین اقدامی زده و قرار است افراد به هنگام مراجعه، اگر کارت عابربانک‌شان همراه‌شان نبود، با کارت ملی هوشمند وجه خود را دریافت کنند، یا افتتاح حساب انجام دهند.

ابوترابی گفت:‌ از اساسی‌ترین وظایف ثبت احوال، ثبت رویدادهای ولادت، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت است و اکنون با توجه به ظرفیت ایجاد شده، آمار ولات و وفات را قبل از انقضای مهلت قانونی اعلام می‌کند به طوری که بیش از ۹۹.۶ درصد ولادت‌ها در مهلت ۱۵ روزه به ثبت می‌رسند و ثبت وفات هم در مهلت ۱۰ روزه است.

وی بر افزایش ظرفیت پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تأکید کرد و گفت: می‌خواهیم از این ظرفیت به صورت لحظه‌ای مانیتور کنیم تا این پایگاه به روز شود و اولین فرد در یک خانواده صاحب سند شود و به این ترتیب شجره فامیلی ایجاد خواهیم کرد.