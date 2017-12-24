تلاش رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، رسانه های رژیم صهیونیستی از راه اندازی کمپین حمایت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط «یوآو گالانت» وزیر مسکن رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی از این طرح به عنوان بخشی از پروژه موسوم به «اورشلیم بزرگتر» یاد کرده و هدف آن را ساخت خانه های بیشتر در مناطق فلسطینی نشین قدس اشغالی معرفی کرد.

به گفته این رسانه صهیونیست، اکثر این منازل مسکونی قرار است در منطقه ای فراتر از اراضی ۱۹۶۷ ساخته شود.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه ای، طرح مذکور را نتیجه مستقیم تصمیم ترامپ دانسته و اعلام کرد: این بخشی از پروژه استعماری است که در قدس، دره اردن و الخلیل در حال رخ دادن است.