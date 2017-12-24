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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۸

رئیس بیمارستان بزرگ دزفول:

حال ۲ مصدوم حادثه انفجار گاز در دزفول وخیم است

حال ۲ مصدوم حادثه انفجار گاز در دزفول وخیم است

دزفول- رئیس بیمارستان بزرگ دزفول گفت: حال دو مصدوم حادثه انفجار مخزن گاز «ال پی جی» در دزفول وخیم است.

 علی منانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر انفجار مخزن گاز ال پی جی دزفول در سه راه حمزه تاکنون ۶ مصدوم به اورژانس و بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

وی افزود : یک مصدوم به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده است.

منانی گفت: دو مصدوم دچار سوختگی بالای ۸۰ درصد شده اند.

رئیس بیمارستان بزرگ دزفول ادامه داد: یک خانم جوان بر اثر سوختگی ۸۰ درصد و یک مرد جوان بر اثر ریزش آوار دارای سوختگی و جراحات شدید هستند.

منانی عنوان کرد: پس از انجام عملیات احیا و امداد لازم، این دو مجروح به مرکز جراحات و سوختگی اهواز منتقل می شوند.

کد مطلب 4181689

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