به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه های بین المللی خاورمیانه، احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر مالزی در یک نشست خبری از تأسیس سفارت این کشور در بیت المقدس شرقی خبر داد.

معاون نخست وزیر مالزی در ادامه افزود که به دنبال اقدام ترکیه، کابینه این کشور در چند روز آینده طرح پیشنهادی را با این موضوع به نجیب رزاق نخست وزیر ارائه داده تا تصمیم گیری و به زودی آنرا اجرایی نماید.

لازم به ذکر است، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه یکشنبه ۲۶ آذر ماه سال جاری در اظهاراتی اعلام کرد که آنکارا قدس شرقی را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت شناخته و در آن سفارت این کشور را افتتاح خواهد کرد.

شایان ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

بر اساس این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناخت.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۶ دسامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل معرفی کند.