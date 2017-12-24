لزوم تسریع در اجرای پروژه های نفت و گاز استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با بیژن نامدار زنگنه که نمایندگان استان در مجلس شورای نیز حضور داشتند، خواستار تسریع در اجرای پروژه های نفت و گاز استان شد.

وی همچنین در خصوص میدان های نفتی آذر و چنگوله و نحوه تسریع در بهره برداری از آنان با بیژن زنگنه رایزنی کرد.

محور بعدی مذاکرات استاندار ایلام با وزیر نفت، موضوع پروژه سواپ نفت کرکوک به جنوب کشور از طریق استان ایلام بود که به موجب اجرای این پروژه، نفت کرکوک با تانکر به انبارهای نفت دره شهر منتقل و از آنجا از طریق خط لوله به جنوب کشور منتقل می شود.

اجرای واحد بهره برداری NGL3100 نیز یکی دیگر از موضوعات مورد مذاکره استاندار ایلام با وزیر نفت بود.

بیژن نامدار زنگنه نیز در این دیدار بر لزوم تکمیل پروژه های نفت و گاز استان و همچنین پیشرفت بالای ۷۵ درصدی برخی از آنها اشاره و اظهار داشت: انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به منظور اجرا و یا تکمیل پروژهای استان در شرف امضاء است و با انعقاد قراردادهای جدید، شاهد تسریع در اجرای پروژه ها خواهیم بود.