به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در نشست شورای سیاستگذاری هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن با اشاره به رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد خام کشور نسبت به سال ۲۰۱۵، افزود: در این حوزه قدم‌هایی خوبی برداشتیم و توانستیم سهم خود را در فولاد جهان به ۱.۱ فولاد برسانیم که این مهم نشانگر تلاش و جدیت در فعالیت‌های فولادی کشور است، اما همچنان برای رسیدن به توازن در زنجیره فولاد باید کار بیشتری انجام شود.

وی تأمین زیر ساخت‌های صنعت فولاد کشور را موضوع روز این صنعت دانست و تصریح کرد: برای این منظور به ۱۹ میلیارد یورو منابع نیاز داریم که بخش عمده ای از آن برای توسعه ریل و برق است. برای اینکه بتوانیم ظرفیت استفاده از ریل را که امروز ۲۸ میلیون تن است تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰۱ میلیون تن افزایش دهیم به ۱۰میلیارد یورو سرمایه گذاری نیازمندیم.

شریعتمداری به اهداف طرح جامع فولاد اشاره کرد و گفت: این یک طرح ایستا نیست و نیازمند به روزرسانی در جهت اهداف کلان پیش بینی شده است. معتقدم این طرح که با دیدگاه‌های همه صاحب نظران تدوین شده است می تواند در همایش فولاد رونمایی شود و در معرض دید همه صاحب نظران قرار بگیرد.

هدف گذاری برای تولید ۵ هزار مگاوات برق جدید در طرح جامع فولاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تأمین آب و برق و دیگر زیر ساخت‌ها به عنوان نیازهای اصلی تولید فولاد نام برد و افزود: در طرح جامع فولاد تولید ۵ هزار مگاوات برق جدید هدف گذاری شده است که ۵ میلیارد یورو برای این موضوع نیازاست. از سوی دیگر تأمین آب از اولویت‌های مهم توسعه فولاد است که باید در این راستا نیز قدم‌های بیشتری برداریم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بین ظرفیت تولید سنگ آهن و ظرفیت فولاد کشور فاصله جدی وجود دارد، یادآور شد: طرح جامع فولاد باید ایجاد توازن و رفع چالش‌ها در زیر ساخت‌ها و آمایش سرزمین برای اجرای طرح های فولادی در آینده را دنبال کند و اعمال مدیریت جامع در تمامی شاخص‌های تأثیر گذار صنعت فولاد را در دستور کار قرار دهد.

در طرح جامع برای تجهیز معادن حدود ۶۰۰ میلیون یورو نیاز داریم

وی با اشاره به آثار بین المللی برگزاری این همایش، تصریح کرد: جذب سرمایه از موضوعات اصلی معدن است. در طرح جامع برای تجهیز معادن حدود ۶۰۰ میلیون یورو نیاز است و در زمینه فولاد نیز ۸.۵ میلیارد یورو منابع مالی نیاز داریم.

وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد مشارکت‌های بین المللی در حاشیه برگزاری این همایش، یادآور شد: با وجودی که در همه زمینه‌ها ظرفیت ایجاد شرکت‌های مشترک وجود ندارد اما فولاد این ظرفیت را دارد و منافع متعددی از ناحیه این جوینت وینچرها نصیب کشور خواهد شد. از سوی دیگر برای بالا بردن قدرن چانه زنی در حوزه سیاسی نیز به جوینت وینچرهای قوی نیاز داریم.

شریعتمداری با بیان اینکه حدود ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت جدید در حوزه کنسانتره، گندله، فولاد خام و آهن اسفنجی در قالب ۷۳ طرح جدید قابل تحقق خواهد بود، گفت: از دیگر چالش‌های صنعت فولاد تأمین سنگ آهن و رکود بازار داخلی است که آینده پژوهی در موضوع فولاد و محصولات جایگزین به عنوان یکی از موضوعات مهم این همایش می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اعلام اینکه به موضوع آینده صنعت فولاد و نقش تکنولوژی‌های نو در رقابت با فولاد به عنوان کالای جایگزین می‌توان در این کنفرانس پرداخت، تصریح کرد: موضوعاتی مانند آثار استفاده از روش‌های نوین ارتباطی IT و ICT ، کاهش هزینه‌های مبادله و بالا بردن بهره وری می تواند در قالب مقاله ارایه و با غنی سازی آن‌ها ارتباط نزدیکتری میان دانشگاه‌ها دراین گونه حوزه‌ها برقرار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتوانستیم در بسیاری حوزه‌ها خصوصی سازی واقعی را شکل دهیم، گفت: اما در حوزه فولاد می توانیم بخش خصوصی را درگیر کنیم که این مسوولیت به بخش دولتی و خصولتی بر می‌گردد چرا که حضور بخش خصوصی واقعی در این حوزه، اکسیری حیات بخش است.

شریعتمداری با تأکید بر نقش مهم دولت در سرمایه گذاری تصریح کرد: به نقش دولت بی توجه نیستیم که اگر این بخش نبود سرمایه گذاری‌های بزرگ با پیشرفت‌های امروزی امکان پذیر نبود.

دولت مکلف به توانمندسازی بخش خصوصی است

وی دولت را مکلف به توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت: با الگوگیری از برخی کشورها باید بخش خصوصی واقعی را بسازیم، حوزه فولاد می تواند در این زمینه قدم‌های خوبی بردارد چراکه در جریان برخی خصوصی سازی‌ها زنجیره ارزش در بسیاری زمینه‌ها از بین رفت.

شریعتمداری در ادامه یادآور شد: میزان اثر بخشی این‌گونه همایشها باید مورد سنجش قرار بگیرد و زمینه‌هایی که دارای پتانسیل‌های اصلی در منطقه و جهان هستیم محور برگزاری نشست‌های علمی و کارشناسانه و ایجاد تجمع‌های بین المللی شود.

گفتنی است سومین نشست شورای سیاستگذاری همایش فولاد و معدن ایران با حضور معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان ایمیدرو، تشکل‌ها و فعالان بخش فولاد و معدن کشور و نیز مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد ( مجری همایش ) برگزار شد.