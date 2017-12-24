  1. استانها
  2. ایلام
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد:

کشف ۱۵ فقره سرقت در مهران

کشف ۱۵ فقره سرقت در مهران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه ای محتوایات داخل خودرو با ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرعباس شهبازی امروز در جمع خبرنگاران گفت: وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان مهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از تحقیقات و بررسی های پلیسی موفق شدن سارق محتویات داخل خودرو را شناسایی کنند.

سرهنگ شهبازی تصریح کرد: این پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۱۵ فقره سرقت داخل خودرو باهمکاری دونفر دیگر اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: تعدادی لوازم مسروقه از مخفیگاه متهم کشف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 4181717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها