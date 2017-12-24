کشف ۱۵ فقره سرقت در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرعباس شهبازی امروز در جمع خبرنگاران گفت: وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان مهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از تحقیقات و بررسی های پلیسی موفق شدن سارق محتویات داخل خودرو را شناسایی کنند.

سرهنگ شهبازی تصریح کرد: این پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۱۵ فقره سرقت داخل خودرو باهمکاری دونفر دیگر اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: تعدادی لوازم مسروقه از مخفیگاه متهم کشف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.