افزایش آگاهی و بصیرت راهکار مقابله با فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریمی اول، شامگاه یکشنبه در میز گرد تخصصی واکاوی فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی اظهار کرد: فتنه ۸۸ دارای یک ریشه و اساس عمیق است که نباید به آن سطحی نگاه کرد.

وی افزود: در جریان فتنه ۸۸ همه معاندین، مخالفین با امام و انقلاب دشمنی خود را ظاهر کرده بودند و بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کردند.

جانشین سابق فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بابیان به اینکه موضوعاتی سبب فتنه سال ۸۸ شد باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ما باید نسبت به عواملی که باعث شد تا فتنه در نطفه خفه شود را بشناسیم و آن را مورد توجه خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ولایت رهبری، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه کاری انجام دادند که ملت متحول شدند.

کریمی اول اظهار کرد: اکنون ما باید بصیرت و آگاهی مردم را مورد توجه قرار دهیم چرا که نپرداختن به این موضوع باعث خواهد شد تا اتفاقاتی که در سال های ۸۸ و ۶۱ رخ داده است را بار دیگر شاهد باشیم.

در ادامه این میز گرد حجت الاسلام سید محسن طاهری هم اظهار کرد: آیات و روایات بسیاری در خصوص فتنه وجود دارد که به شکل فراوان در قرآن کریم مطرح شده است.

فتنه گران در جامعه از نفوذ بالایی برخوردار هستند

وی افزود: مسئله فتنه توسط افرادی در جامعه پیگیری می شود که یک حالت غبارآلودی را ایجاد می کنند، شخصیت فتنه گران به گونه ای است واقعیت دورنی آن ها بر کسی آشکار نیست.

مدیر حورزه علیمه امام صادق (ع) گرگان گفت: فتنه گران از شخصیت های با سابقه اسلام، ایمان و انقلابی‎گری برخوردارهستند و نفوذ بالایی در جامعه دارند که عده‌ای را به دنبال خود می‎کشانند.

برخوردار بودن از تقوا باعث خواهد شد تا از مسیرخارج نشویم

در ادامه آخوند عبدالجلیل فرهمند، رابط فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با بیان اینکه ۹ دی حماسه بزرگی است که توسط مردم انقلابی ایران رخ داده است، اظهار کرد: تاریخ اسلام هم فتنه و هم حماسه را پشت سرگذاشته است.

وی پیامبر اسلام(ص) درصدد درمان بیماری اخلاق در جامعه بود، افزود: امروز در جامعه اسلامی باید از تقوا برخوردار باشیم که توجه به آن باعث خواهد شد تا از مسیر خارج نشویم.

رهبر معظم انقلاب با سخنرانی خود تمامی دسیسه های فتنه گران را خنثی کرد

فرهمند اظهار کرد: در فتنه ۸۸ رهبر معظم انقلاب با سخنرانی که در خطبه های نماز جمعه داشتند توانستند تمام توطئه های دشمنان را از بین ببرند و دسیسه فتنه‎گران را خنثی کنند.

وی با بیان اینکه در آن سال دشمن بین مذاهب، روحانیون، دانشگاه، و حتی بین خانواده‎ها اختلاف به راه انداخته بود، تصریح کرد: در آن سال دشمنان به دنبال این بود تا کلام اسلام را با نگاه غربی تصفیه کند و به ما برگرداند اما با وحدتی که در بین مردم ایران وجود داشت تمام توطئه ها خنثی شد.

فتنه گران با اصل نظام مشکل داشتند

گرزین فرماندار اسبق شهرستان گرگان هم در این مراسم اظهار کرد: حفظ امنیت یکی از موضوعات بسیار مهم است که در همین راستا تلاش های زیادی صورت می گیرد.

وی با اشاره به شعار فتنه گران در سال ۸۸، افزود: آن ها با سردادن شعارها نشان دادند که انتخابات بهانه است، با اصل نظام مشکل داشتند و آن را نشانه گرفته بودند.

فرماندار اسبق شهرستان گرگان با اشاره به سال ۶۰ که امام خمینی(ره) مورد حمله قرار گرفت و ارزش ها مورد حجوم قرار گرفت، افزود: در سال ۸۸ تمام کسانی که از انقلاب زخم خورده بودند در راس آن هاتوابع و منافقین به میدان آمدند و فتنه به راه انداختند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بحران سختی را پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در آن زمان از انتخابات رئیس جمهور اسبق کمتر مورد حمله قرار می‎گرفت و بیشتر حمله‎ها برای ضربه وارد کردن به نظام بود.

گرزین اظهار کرد: در روز عاشورا بی حرمتی هایی صورت گرفت که مردم در پاسخ به این بی حرمتی ها در روز ۹ دی به میدان آمدند و حماسه ای دیگر خلق کردند.