عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت تخم‌مرغ طی چند روز گذشته در استان زنجان گران شده است، افزود: قیمت تخم‌مرغ در بازار زنجان منطقی نیست.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان: نباید قیمت تخم‌مرغ این میزان افزایش یابد و بهانه‌ای برای واسطه‌ها شده که از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

جعفری تأکید کرد: تخم‌مرغ به قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ و ۹ هزار تومان در استان طبیعی نیست و با سوءاستفاده کنندگان برخورد می‌شود.

وی افزود: طبق مصوبه تنظیم بازار مقررشده از دی‌ماه تا پایان سال عرضه تخم‌مرغ به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در فروشگاه‌های تعیین‌شده به قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۷۰۰ تومان به مردم عرضه شود.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: طی سال‌های اخیر توجه ویژه به بهبود مدیریت واحدهای مرغداری استان ازلحاظ، افزایش سطح دانش و معلومات مرغداران، بهبود کیفیت ساخت‌وساز واحدهای مرغداری، رعایت مسائل قرنطینه‌ای و بهداشتی و کنترل جوجه ریزی از طرف اتحادیه‌های استانی شده است.

جعفری گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد مرغداری گوشتی در استان زنجان وجود دارد و ظرفیت این واحدها بیش از ۵٫۶ میلیون قطعه در دوره است.

وی یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان و صنف مرغ فروشان با افرادی که قیمت مرغ را خارج از مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه کنند به جد برخورد می‌شود.