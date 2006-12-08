کیف های غیر استاندارد بر دوش دانش آموزان سنگینی می کند ؛ گزارش تحلیلی مهر از شرایط کیف های مدرسه ای

به گزارش خبرنگار مهر ، این را فرزندان محصل مان می گویند. ما هم آن روزها که به مدرسه می رفتیم می گفتیم. آخر این رشته سر دراز دارد. فرقی هم ندارد بچه دبستانی ، راهنمایی با دبیرستانی باشد. کیف های مدرسه ای دانش آموزان ایرانی در هر سنی وزن بسیار دارد. انگار رسم است . شاید کسی هم حواسش نباشد.

جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است

دکتر محمد تقی حلی ساز ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به خبرنگار مهر گفت : کیف های حجیم نتیجه برنامه های درسی فشرد ه سیستم آموزشی کشوراست . برنامه هایی که در هر سال تحصیلی به مدت 9ماه بر شانه های بچه ها جا به جا می شوند . این نوع فشارها در دراز مدت علاوه بر استخوان درد استرس هم می آورند.

در هر حال اندک اندک بارها جمع شده و وانگهی دریایی از درد مفاصل و درمان ناپذیر پدید خواهد آمد.

حلی ساز ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله نیز ضمن تایید این امر افزود: بسیاری از دانش آموزان ایرانی بیش از استانداردهای پذیرفته شده جهانی ، بار جابجا می کنند. این نکته به اضافه دوری از دنیای ورزش و تحرک در سنین پایین شکایت های ناشی از دردهای غیر شایع زانو ، کمر، آرنج و گردن و افتادگی شانه را افزایش می دهند.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی نسبت به گوژ پشتی ، جلوتر قرار گرفتن سر از گردن و کجی ستون فقرات در اثر استفاده از کیف های مدرسه ای نامناسب و سنگین هشدار داد.

از طرف دیگر وزن غیر استاندارد کیف های مدرسه ای در دختران مشکلات جداگانه ای می آفرینند.

حلی ساز یادآور شد : دختران دانش آموزان به ویژه گروه بلند قدها و چاق ها در استفاده از کیف های کوله پشتی دچار خجالت می شوند. بنابراین ترجیح می دهند خمیده خمیده راه بروند اما از کیف استاندارد استفاده نکنند. این در حالی است که با کمی دقت و تغییر در شیوه استفاده از کیف های مناسب می توان از دردهای استخوانی و بد شکلی ظاهری پیشگیری کر .

به گزارش خبرنگار مهر ، وقتی کوله پشتی سنگین باشد دانش آموزقوس بیشتری به پشت بدن داده و سر و تنه را به طرف جلو می آورد و این فشارها عضلات گردن و ستون فقرات را دچار خستگی مفرط می کند .

حلی سازتاکید کرد : استفاده از کوله پشتی به دلیل تقسیم بار به دو قسمت مساوی بهترین راه کاهش آسیب های استخوانی دانش اموزان است. اولیاء نیز باید در نوع بندها و دکمه های این نوع کیف ها دقت زیادی به خرج دهند. کوله ها باید به تناسب قد و وزن دانش اموزان خریداری شوند. گشادی یا تنگی بیش از حد درون و بیرون کوله پشتی ها می تواند آسیب زا باشد.

خلاصه اینکه ، کیف ها نباید بر دوش بچه ها لق بزنند. باید اسفنج فشرده ای در سطح تماس بدن و کیف قرار گیرد. بازیگوشی دانش آموزان خیلی وقت ها باعث یک طرفه شدن همین کیف های کوله می شود ، پس والدین باید فرزندان خود را نسبت به خطرات ناشی از این بی توجهی ها اگاه سازند .

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ادامه داد : وزن کیف های مدرسه ای و هر نوع کیف قابل حمل دیگری نباید بیشتر از 10درصد وزن آدم ها باشد. سایز بندی ، جنس و وزن اولیه کیف و ضربه گیری آن نیز مهم است. مربیان تربیتی هم باید آموزش ها و تدابیر لازم را در این زمینه بیندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر ، این توصیه های علمی از دو جهت قابل بررسی هستند . اول اینکه اگر سری به بازارهای کوله پشتی های مدرسه ای بزنیم ،احتمالا از دیدن رقم های نجومی آن قبلا از کمردرد برای مدتی دچار سرگیجه خواهیم شد. پس نتیجه این است که از خرید منصرف شده و سمت کیف های ارزان می رویم اما بسیاری از ما تجربه استفاده از کیف های غیر استاندارد و ارزان را هم داریم. شاید هم بعضی هایمان آنقدر پولدار باشیم که بخواهیم جنس ارزان بخریم ! چون در صورت خرید اجناس ارزان همیشه باید دست به خرید باشیم.

در این جا به هیچ عنوان خرید کیف گران توصیه نمی شود اما اگر سری به مراکز فیزیوتراپی درمانی بزنیم و مقایسه ای میان قیمت های درمان و پیشگیری از دردهای مفاصل داشته باشم شاید برای خرید کیف های استاندارد رغبت بیشتری نشان دهیم.

البته این نکته هم نباید دور از ذهن بماند که بسیاری از فروشندگان این گونه کیف ها بدون دلائل منطقی و تنها جهت بازار گرمی کیف های نسبتا مناسب را چند برابر قیمت به فروش می رسانند که بد نیست مسئولان مربوطه این نکته را هم در دستورکار خود قرار دهند.

اما موضوع دیگر مربوط به بحث شیرین برنامه های درسی است. برنامه های بدون برنامه ای که گاه دانش آموزان را مجبور می کنند همه دفتر وکتاب های درسی و کمک آموزشی خود را در یک روز به مدرسه بیاورند!

یکی از والدینی که فرزندش در مدرسه غیر انتفاعی تحصیل می کند ، می گفت : معلم بچه دوم ابتدایی ام گفته کتاب ریاضی را هر روز با خودتان سر کلاس بیاورید اما وزن این کتاب به اندازه همه کتاب های درسی بچه ام است.

از طرف دیگر ترس از اعتراض به اصول غیر منطقی دیکته شده مسئولان مدرسه ای همواره در دانش آموزان وجود دارد . به هسمن دلیل بچه ها ، به ویژه در دروه ابتدایی کمتر از معلمان خود شکایت می کنند ، چون از صحبت والدین و معلم خود در هراس هستند.

با نگاهی گذرا به کشورهای پیشرفته جهان می توان به سادگی به تفاوت های عمده فضاهای آموزشی ما وآن ها پی برد. در سیستم های پیشرفته معمولا دانش آموزان کتاب و دفتر خود را در مدرسه می گذارند و چیزی با عنوان وسیله اضافه حمل نمی کنند.

از سوی دیگر در تفکری نه چندان ایده آل نگراین نتیجه به دست می آید که اگر نمی توانیم مثل آن ها عمل کنیم حداقل بیاییم و راه هایی برای کاستن حجم وسیع این نوع لوازم پیش روی دانش آموزان قرار دهیم.

آموزش و پرورش تا به حال چه کرده است

مدیرکل دفتر پیش دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این باره به خبرنگار مهر گفت : معلمان متعهد شده اند تا دفاتر و وسایل متعددی از دانش آموزان نخواهند.

ابوالقاسم جامه بزرگ ادامه داد : اختصاص تعدادی از کمد های موجود در دفاتر مدارس به وسایل اضافه دانش آموزان تا حدی این مشکلات را حل کرده است اما در این باره معلمان و مسئولان مدرسه ای الزام قانونی ندارند و این امر بیشتر توصیه ای است. کم کردن فاصله خانه تا مدرسه دانش آموزان دوره ابتدایی هم از آسیب های ناشی از سنگینی وزن این کیف ها می کاهد.

اما این گفته ها خود جای بحث دارند ، چرا که در صورت الزام قانونی بسیاری از مدارس از انجام تعدادی از امور ضروری سر باز می زنند ، حالا چه رسد به بحث توصیه ای و نداشتن الزام و قانون!

از طرف دیگر دکتر حسین احمدی ، معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : درست راه رفتن و قدم برداشتن علاوه بر آموزش و پرورش نیازمند توصیه های خانوداگی است.

معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: خانواده ها باید مراقب باشند بچه هایشان کیف های خود را بی دلیل سنگین نکنند. وسایل غیر ضروری و تکالیف چند روز آینده خود را برای نشان دادن به هم کلاسی های خود بی دلیل به مدرسه نبرند.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: برای جلوگیری از مشکل حمل بار سنگین کیف های مدرسه ای و بسیاری از مشکلات دیگر به دنبال افزودن ساعت های درسی مدارس و انجام تمامی تکالیف در این مکان ها هستیم اما نباید فراموش کرد که 4 تا 5 ساعت زمان آموزشی نمی تواند رفع کننده همه مشکلات دانش آموزان باشد و زمان آموزش غیر رسمی - آموزش در خانواده - در این میان اهمیت بسیاری دارد.

در هر حال تغذیه نامناسب دانش آموزان ، چاقی و لاغری های افراطی ، ورزش نکردن و خستگی زود هنگام جسم و روح فرزندانمان را نشانه گرفته اند و برای جلوگیری از رشد این خطرات باید زودتر جنبید.