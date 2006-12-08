خداداد به مرحله نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهراز قطر، خداداد عصر امروز در دیدار یک چهارم نهایی وزن دوم مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی دوحه قطر به مصاف علی حارث ناصر از کویت رفت و توانست این حریف را با نتیجه 8 بر2 از پیش رو بردارد.

وی در راند اول با نتیجه 2 بریک پیروزشد، راند دوم را نیز با پیروزی 3 بریک پشت سر گذاشت و در راند سوم با برتری قاطع 3 بر صفر به پیروزی رسید.

خداداد با غلبه بر حریف کویتی به مرحله نیمه نهایی رقابت در وزن دوم مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی راه یافت و تا ساعاتی دیگر در این مرحله با برنده دیدار باتیربک یستاولتوف از قزاقستان با دای یو یونگ کره ای دیدار می کند.