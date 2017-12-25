به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب وکار را در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس وبالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام کرده‌اند به مدت ۲ سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد.

این گروه از کارفرمایان در صورتی مشمول معافیت از پرداخت حق می‌شوند که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تامین اجتماعی بعداز استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته باشد.

یه گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد داشته است.

این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

بر این اساس، از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت بیکار کشور (تا پایان ۹۵) یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را فارغ التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند. بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی حاکی از آن است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.