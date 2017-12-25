به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر کاراته امید کشور روز جمعه هفته جاری در سالن غدیر تهران برگزار می‌شود که تیم‌های کاراته قم در این رقابت‌ها برابر حریفان خود به میدان خواهند رفت.



تیم کاراته انرژی پویا که یکی از ۲ تیم قمی حاضر در این رقابت‌ها است این هفته با تیم‌های چای رفاه لاهیجان، پاس و گرین دیدار می‌کند و دیگر نماینده قم، تیم شیتوریو کنشی کان قم به مصاف تیم‌های گرین، عقاب مقاومت شوبوکان و پاس خواهد رفت.



در هفته نخست این رقابت‌ها تیم انرژی پویای قم که تیم اصلی و نماینده اول قم در این رقابت‌ها به شمار می‌رود در اولین مسابقه خود برابر تیم قدرتمند عقاب مقاومت شوبوکان شکست خورد اما در دومین گام برابر تیم همشهری خود، شیتوریو کنشی کان با قاطعیت به پیروزی رسید.



رقابت‌های لیگ برتر کاراته که دومین سطح رقابتی لیگ کاراته مردان ایران پس از سوپر لیگ کاراته محسوب می‌شود در رده سنی امید به انجام می‌رسد و میدانی برای تجربه اندوزی ستاره‌های جوان کاراته کشور برای راهیابی به تیم‌های سوپر لیگی و تیم ملی است.



کاراته قم در حالی در لیگ برتر امید ۲ تیم دارد که در سوپر لیگ کاراته هیچ تیمی از قم در این رقابت‌ها شرکت نکرده و آخرین حضور کاراته قم در سوپر لیگ مربوط به سال ۹۴ است که تیم آذرخودروی قم در آن سال قهرمان سوپر لیگ شد اما سرانجام آن تیم انحلال بود.