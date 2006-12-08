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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۰۶

در ادامه سفر به هلند؛

متکی با وزیر امور خارجه هلند دیدار کرد

در دیدار متکی وزیر امور خارجه و هیات همراه با دکتر بوت همتای هلندی خود در خصوص روابط دو جانبه، تحولات عراق، افغانستان، لبنان و پرونده هسته‌ای کشورمان بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ متکی دراین دیدار اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش مناسبات فیمابین بر مبنای احترام متاقبل ابراز کرد و آمادگی کشورمان را به منظور رفع موانع سرمایه گذاری و تقویت روابط اقتصادی و تجاری اعلام نمود.

متکی همچنین سیاست های صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان را تشریح و استفاده احتمالی از ابراز تحریم را ناکار آمد و پیامدهای آن را منفی دانست.

وزیرخارجه هلند هم با تاکید بر حقوق ایران در چهار چوب NPT  بر ضرورت حل پرونده هسته ای ایران از طریق راههای سیاسی ، خواستار مذاکرات بیشتر گردید.

وزیر خارجه هلند با اشاره به ضرورت تلاش جامعه بین المللی در حل معضل خاورمیانه بر اهمیت رویکردی جامع جهت حل مناقشات خاورمیانه تاکید کرد.

طرفین همچنین اظهار امیدواری کردند که تنش های موجود در عراق و افغانستان از طریق همکاری کشورهای منطقه و پرهیز از ملاحظات یک جانبه گرایی و اشتغال مرتفع و زمینه برای صلح و امنیت در منطقه فراهم شود.

کد مطلب 418218

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