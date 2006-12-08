به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار ضمن تبریک پیروزی انتخاباتی حزب بالکن آنده نخست وزیر هلند در انتخابات اخیر، بر عزم جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش روابط بویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی با کشور هلند تاکید نمود.

متکی با اشاره به افزایش چشمگیر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در طی سالهای اخیر پتاسیل توسعه این روابط را تشریح و خواهان افزایش سقف بیمه تضمن صادرات هلند برای جمهوری اسلامی ایران شد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به شرایط بحرانی عراق ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری آرامش ، امنیت و توسعه اقتصادی عراق را اعلام نمود.

متکی ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در عراق و افغانستان بر ضرورت انتقال مسائل امنیتی به دولت عراق و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی آن کشور و خروج نیروهای خارجی از عراق تاکید کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در گذشته به عراق کمک کرده و به سیاست های حمایتی خود ادامه خواهد داد.

متکی درادامه مواضع و سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و افزود : ما به فن آوری چرخه سوخت دست یافته و آن را بومی کرده ایم و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از حق خود قدمی عقب نخواهد نشست.

وی تصریح کرد: متاسفانه تجربه تلخی از رفتار غربی ها در این حوزه داشته و اطمینان و اعتماد خود را به آنها از دست داده ایم لکن همواره آماده مذاکره بوده و هستیم . زبان تهدید با جمهوری اسلامی ایران کار ساز نبوده و زمان آن نیز گذشته است.

متکی همچنین وضعیت مردم فلسطین و کشتار مردم بی دفاع از محکوم و تنها راه حل این بحران را بازگشت ساکنین اصلی فلسطینی به سرزمینی خود و اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق برگزاری انتخابات دمکراتیک دانست.

اوضاع و تحولات افغانستان از دیگر موضوعات مورد بحث دو طرف بود و متکی مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان را تشریح نمودند.

نخست وزیر هلند نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به وزیر امور خارجه و اظهار خشنودی از گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ، بر نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرده و افزود: دو کشور نگرانی های مشترکین در خصوص مسائل منطقه ای دارند.

وی همچنین خواهان تداوم تبادل نظر با جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات منطقه ای شده و مجددا بر نقش کلیدی و تعیین کننده ایران در مسائل منطقه ای تاکید نمود.

در خصوص موضوع هسته ای نخست وزیر هلند نیز ، موضع دولت هلند در حمایت از ساز و کارهای دیپلماتیک را تشریح کرد.