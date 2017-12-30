سرگیجه حافظ ازطراحی خیابانش/ شاید «قسم به شاخه نبات» افاقه کند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، هادی فتحی: این خیابان همه را کلافه کرده است. رانندگان خودرو، گردشگران، کارمندان ادارات مستقر در محدوده حافظیه و ... همه از طراحی های روزانه خیابان حافظه می نالند.

خیابانی که آرامگاه حافظ در آن واقع شده و هر ساله صدها هزار گردشگر از این محور برای بازدید استفاده می کنند و احتمالا اگر حافظ هم این روزها می توانست زبان به سخن باز کند حتما از سرگیجه ناشی از طراحی هر روزه محل اقامتش شاکی بود.

خیابان حافظیه تا سال ۹۲ در هر دو مسیر رفت و برگشت محل عبور و مرور خودرو بدون محدودیت بود تا اینکه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از اقدامات خود اعلام کرد که این محور باید به گذر هنر تبدیل شود.

گذر هنر شرایط ویژه ای داشت یکی اینکه تردد خودرو از محور برداشته می شد و گروه های هنری در مناسبت های مختلف می توانستند هنر خود را به در فضای عمومی خیابان عرضه کنند حتی کار به جایی رسید که کف خیابان نیز سنگ فرش شد تا همگان مطمئن شوند که برای همیشه آرامش به این محور مهم فرهنگی برگشته است.

اما کمی پس از آن دوباره یکی از لاین های خیابان برای تردد خودرو ها باز شد با این تفاوت که حالا رانندگان خودروها باید تردد روی سنگ فرش نامسطح خیابان را نیز تحمل می کردند.

در این خبابان چندین اداره نیز وجود دارد که شامل اداره ارشاد، خزانه و... نیز می شود. وجود این ادارات و عدم وجود پارکینگ در منطقه، شورای ترافیک را برآن داشته که لبه های جداکننده ای برای این ادارات در خیابان حافظیه ایجاد کنند تا عملا قسمت هایی از محور تبدیل به پارکینگ خودروی اداراتی شود که قصد دارند خودروهای خود را دقیقا رو به روی محل کارشان پارک کنند.

شهردار منطقه ۳ شیراز در رابطه با آخرین وضعیت این مسیر گفت: این خیابان سال ۹۲ پیاده راه و تردد خودرو در آن بسته شد تا گذر هنر برپا شود و اولین همایش نیز برگزار شد و خیلی جلوه خوبی داشت و مورد استقبال قرار گرفت.

خداشناس گفت: شهرداری مشتاق است این مسیر پیاده راه باشد.

وی ادامه داد: در نزدیکی این مسیر زیر گذر علی ابن حمزه نیز تمام شده که عرض مفید دارد و الان بار ترافیکی روی آن نیست. اگر شورای ترافیک استان و معاونت حمل و نقل صلاح بداند بار ترافیک را می توانند بر روی این زیرگذر قرار دهند تا مسیر حافظیه مجددا بسته شود.

وی در خصوص وضعیت پارک خودروها و ایجاد لبه های جداکننده نیز گفت: ادارات معتقد هستند در نزدیکی این منطقه پارکینگ وجود ندارد و به همین خاطر این لبه های جدا کننده ایجاد شده که خودروهای این ادارات در آن مستقر شوند.

وی عنوان کرد: هنوز اولویت با ماشین است و باید سعی شود که کمتر از خودرو استفاده کنیم.

در این راستا مسئول کمیته های فرعی شورای ترافیک استان فارس در شهر شیراز نیز به مهر گفت: این خیابان بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان به عنوان یپاده راه محسوب می شود.

آرش اسدپور گفت: به خاطر ایجاد زیر گذر علی ابن حمزه مجبور شدیم باند جنوبی حافظیه را باز کنیم.

این کارشناس ترافیک همچنین بیان کرد: الان با توجه به اینکه مشکلات و نواقصی در کنار گذر وجود دارد باند جنوبی را نمی توانیم ببندیم، با توجه به اینکه چند دستگاه دولتی در باند شمالی حافظیه قرار دارند یا باید نسبت به جابجایی ادارات اقدام می کردند و یا پارکنیگ مرتبط تامین می شد که تاکنون این اتفاق نیافتده است.

وی گفت: طرحی باید اجرا می شد که دسترسی محدودی برای دستگاه های اجرایی از چهار راه حافظیه تا انتهای اداره خزانه فراهم شود و بقیه باند شمالی نیز کماکان مسدود بماند.

اسدپور در پاسخ به این سوال که «چرا لزوما باید ادارات خودروهای خود را دقیقا رو به روی ادارات خود پارک کنند و از معابر همجوار استفاده نمی کنند»، گفت: با توجه به وجود ادارات متعدد در این مجموعه، برای پارکنیگ در محدوده خیابان دچار مشکل می شویم و نمی خوایم این معابر پارکنیگ دائمی ادارات دولتی باشد.

به گزارش مهر، به هر حال شرایط کنونی این محور برای خیابانی که آرامگاه حافظیه در آن واقع شده نه تنها مایه عذاب گردشگران است بلکه خود ادارات را نیز دچار مشکل کرده از این رو باید نه تنها به یک راهکار دائمی و طولانی مدت برای طراحی این خیابان رسید بلکه پیاده راه شدن آن نیز باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.