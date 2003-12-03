روساي جمهوري روسيه و فرانسه پيرامون مسائل بين المللي و عراق بحث و گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، كاترين كلونا سخنگوي كاخ رياست جمهوري فرانسه " اليزه " با اشاره به اين مطلب كه اين گفتگوها فرصتي براي دو طرف خواهد بود تا پيرامون مسائل مختلف بين المللي به بحث و تبادل نظر بپردازند گفت : اين گفتگوها حول محور ادامه همكاريها نزديك سه كشور روسيه ، آلمان و فرانسه پيرامون مسئله عراق دور مي زد .

وي افزود : دوطرف خواستار اتخاذ موضع مشترك پيرامون نقش فعالتر سازمان ملل در حل مسئله عراق و اتمام هرچه زودتر اشغال اين كشور از سوي آمريكا شدند .