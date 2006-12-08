آخرین تمرین تیم فوتبال امید پیش از دیدار با چین برگزار شد/ ایران فردا قرمز پوش است

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به دوحه قطر، در این تمرین که ساعت 18 امروزبه وقت دوحه زیر نور برگزار شد بازیکنان به انجام یک تمرین سبک تاکتیکی و مرور برنامه های تیمی پرداختند.

دراین تمرین ترکیب اصلی تیم امید مشخص شد و به گفته مربیان تیم ملی با همان ترکیب دیداربرابر هند به مصاف چین خواهد رفت و تنها ماهینی جایگزین شیث رضایی که سه اخطاره است خواهد شد.

دراین تمرین سیموئز با تاکید ویژه از بازیکنان می خواست تا با پاس های تک ضرب و سرعتی بلافاصله توپ را به مهاجمان برسانند.

دراین تمرین همچنین تمرینات اختصاصی برای مهاجمان تیم امید که دردیدارهای مقدماتی با مشکل گلزنی روبرو بودند مرور شد.

در جلسه هماهنگی سرپرستان دو تیم نیز مقرر شد تیم ایران با لباس یک دست قرمز به مصاف تیم چین با لباس یک دست سفید برود.

دیدار تیمهای ایران وچین درمرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی ساعت 30/16 دقیقه فردا درورزشگاه الریان شهر دوحه برگزار خواهد شد.