قرعه کشی سه وزن اول کشتی فرنگی انجام شد/ قرعه سخت برای اشکانی

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به قطر، مراسم قرعه کشی سه وزن 60، 74 و 96 کیلوگرم عصر امروز در دوحه برگزار شد و کشتی گیران کشورمان حریفان خود را شناسایی کردند.

براساس این قرعه کشی علی اشکانی در وزن 60 کیلوگرم در دورنخست با کشتی گیری از کره جنوبی روبه رو خواهد شد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی کره شمالی و قزاقستان می رود. اشکانی در این رقابتها با قرعه سختی مواجه شده است.

در وزن 74 کیلوگرم داوود عابدین زاده درمرحله اول به مصاف کشتی گیر ترکمنستانی می‌رود و در دور دوم با برنده کره جنوبی و ازبکستان دیدار می کند.

در وزن ‪ 96‬کیلوگرم هم مسعود هاشم زاده با کشتی گیر هندی روبه رو می‌شود و در مرحله بعد با برنده کشتی کشتی گیران قرقیزستان و سوریه کشتی خواهد گرفت.

این مسابقات ازفردا درسالن آسپایر ‬دوحه برگزار می شود. همچنین مراسم قرعه کشی چهار وزن دوم هم عصر فردا در همین محل انجام می شود.

