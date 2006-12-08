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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۸

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

قرعه کشی سه وزن اول کشتی فرنگی انجام شد/ قرعه سخت برای اشکانی

با برگزاری مراسم قرعه کشی سه وزن اول کشتی فرنگی، کشتی گیران ایران حریفان خود را در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شناختند.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به قطر، مراسم قرعه کشی  سه وزن 60، 74 و 96 کیلوگرم عصر امروز در دوحه برگزار شد و کشتی گیران کشورمان حریفان خود را شناسایی کردند.

براساس این قرعه کشی علی اشکانی در وزن 60 کیلوگرم در دورنخست با کشتی گیری از کره جنوبی روبه رو خواهد شد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی کره شمالی و قزاقستان  می رود. اشکانی در این رقابتها با قرعه سختی مواجه شده است.

در وزن 74 کیلوگرم داوود عابدین زاده درمرحله اول به مصاف کشتی گیر ترکمنستانی می‌رود و در دور دوم با برنده کره جنوبی و ازبکستان دیدار می کند.

در وزن ‪ 96‬کیلوگرم هم مسعود هاشم زاده با کشتی گیر هندی روبه رو می‌شود و در مرحله بعد با برنده کشتی کشتی گیران قرقیزستان و سوریه کشتی خواهد گرفت.

این مسابقات ازفردا درسالن آسپایر ‬دوحه برگزار می شود. همچنین مراسم قرعه کشی چهار وزن دوم هم عصر فردا در همین محل انجام می شود.

کد مطلب 418249

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