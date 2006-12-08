قرعه کشی سه وزن اول کشتی فرنگی انجام شد/ قرعه سخت برای اشکانی

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به قطر، مراسم قرعه کشی سه وزن 60، 74 و 96 کیلوگرم عصر امروز در دوحه برگزار شد و کشتی گیران کشورمان حریفان خود را شناسایی کردند.
براساس این قرعه کشی علی اشکانی در وزن 60 کیلوگرم در دورنخست با کشتی گیری از کره جنوبی روبه رو خواهد شد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی کره شمالی و قزاقستان می رود. اشکانی در این رقابتها با قرعه سختی مواجه شده است.
در وزن 74 کیلوگرم داوود عابدین زاده درمرحله اول به مصاف کشتی گیر ترکمنستانی میرود و در دور دوم با برنده کره جنوبی و ازبکستان دیدار می کند.
در وزن 96کیلوگرم هم مسعود هاشم زاده با کشتی گیر هندی روبه رو میشود و در مرحله بعد با برنده کشتی کشتی گیران قرقیزستان و سوریه کشتی خواهد گرفت.
این مسابقات ازفردا درسالن آسپایر دوحه برگزار می شود. همچنین مراسم قرعه کشی چهار وزن دوم هم عصر فردا در همین محل انجام می شود.
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