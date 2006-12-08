مهدی بی باک به فینال راه یافت / کاروان ورزشی ایران در آستانه کسب دومین مدال طلا

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر از قطر، مهدی بی باک تکواندوکار وزن ششم کشورمان در سومین دیدار خود در رقابتهای این وزن لحظاتی پیش برابر لیائو سینگ از چین تایپه قرار گرفت و در واپسین ثانیه های وقت سوم موفق شد با کسب یک امتیاز بر حریف خود غلبه کند و راهی دیدار فینال شود.

بی باک در دو وقت اول و دوم این مبارزه با حریف تایوانی خود بدون امتیاز مساوی کرد اما در ثانیه آخر وقت سوم با کسب یک امتیاز به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

تکواندوکار وزن ششم تیم ملی کشورمان باید در دیدار فینال برای کسب مدال طلا به مصاف برنده دیدار نمایندگان قطر و نپال برود. در صورت کسب مدال طلا توسط مهدی بی باک دومین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان بدست خواهد آمد.