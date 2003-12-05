پروين و پورحيدري الگوهاي من هستند

امير قلعه نويي سبك و سياق خاص خود را دارد و از بين سنت گرايي و مدرنيزم ، سبك جديدي را براي خود ابداع كرده كه در نوع خود جالب است. سرمربي جوان استقلال در حالي هدايت اين تيم را بر عهده گرفت كه تغيير و تحول در سطح مديران اين باشگاه آينده يي نه چندان روشن را پيش روي او قرار داده بود اما جسارت و توجه به جوانها موجب شد تا استقلال پس از مدتها به تيمي استخواندار و آينده دار تبديل شود. تيمي كه به قول قلعه نويي تا سالهاي مي توان روي آن حساب كرد.

قلعه نويي باحضور در خبرگزاري "مهر" به همراه ناصر عباسي سرپرست تيم اميد استقلال ، از بخشهاي مختلف آن بازديد و در نهايت به سوالات خبرنگاران گروه ورزشي پاسخ گفت. مضاف براينكه در مورد مسائل فني تيم و آنچه در اين ده هفته بر تيم گذشته قرار شد درپايان نيم فصل مفصلا گفتگو كنيم. آنچه در زير مي خوانيد حاصل حضور كوتاه مدت او در خبرگزاري "مهر" است.

وضعيت فعلي استقلال را چطور ارزيابي مي كنيد؟

خوشحالم ازاينكه استقلال همواره يكپاي بازيهاي خوب ليگ برتر بوده و توانسته نظر كارشناسان و مردم را جلب نمايد. در ادامه نيز تلاش مي كنيم تا بازيهاي خوب و قابل قبولي را ارايه نماييم. ما كار خود را شطرنجي به پيش مي بريم و اگر كار بلد باشيم بايد در 5 هفته پاياني ليگ قهرماني خود را محرز كنيم و براي رسيدن به اين هدف برنامه ريزي كرده ايم. در استقلال رفاقت حرف اول را مي زند و ما بي حاشيه ترين تيم ليگ ايران هستيم.

درخصوص بازي خود را مقابل استقلال اهواز چه نظري داريد؟

اين هم يك بازي معمولي است و سه امتياز خودش را دارد و براي اينكه از كورس قهرماني عقب نيفتيم. نياز به پيروزي در اين مسابقه داريم و بايد چهار بازي گذشته خود را كه با مساوي پشت سر گذاشته ايم جبران نماييم مضاف بر اينكه در بازي با سپاهان پس ازده هفته گلي دريافت نكرديم و اميدواريم با كسب شش امتياز از ده بازي آينده مان مقابل استقلال اهواز و پگاه گيلان خود را در جمع مدعيان حفظ كنيم.

درحال حاضر ما چند بازي خانگي داريم در حالي كه ساير تيمهاي بالاي جدول مثل پرسپوليس بايد ديدارهاي سخت خارج ازخانه را تجربه كنند كه اين عوامل كمك مي كند تا ما به آينده خوشبين باشيم.

در مورد جذب بازيكنان جديد در اين فصل مشكلاتي داشتيد؟

مشكلات مالي در ابتداي فصل كار ما را بسيار مشكل ساخته بود به نحوي كه با فروش مومن زاده توانستيم عنايتي را به خدمت بگيريم و چندين بازيكن راكه مدنظر داشتيم نتوانستيم به كار بگيريم اما به لطف خدا و آقا امام زمان و مساعدتهاي مديران باشگاه مشكلات آرام آرام حل شد و تاآنجا كه توان مالي باشگاه و اجازه داد نسبت به جذب بازيكنان مورد نظر خود اقدام كرديم. در مورد فابريسيو و گومزنيز آنها را در تهران ديديم و انتخاب كرديم. گومز بازيكن بسيار خوب و با آتيه اي است اما نتوانست خود را در فوتبال ايران جا بيندازد. من بازي او به همراه روماريورا در تيم واسكودوگاما ديده ام. بسيار عالي كار مي كرد اما متاسفانه نتوانست با شرايط فوتبال ما كنار بيايد.

فابريسيو نيز بازيكن خوبي است و بازيهاي در خور توجهي را براي ما انجام داده است. اين چند روز نيز به خاطر برخي مشكلات مالي مسايلي برايش بوجود آمد كه خوشبختانه حل شد. او با وجودي كه از تكنيك بالايي برخوردار نيست اما درحفظ توپ خوب كار مي كند و در مجموع از عملكرد او راضي هستيم.

درخصوص نحوه قراردهاي بازيكنان توضيح دهيد؟

در حال حاضر در استقلال نظامي را پايه ريزي كرده ايم كه تمام بازيكنان با توجه به نحوه قراردادشان در زمان مقرر و همزمان مبالغي راكه بايد دريافت كنند مي گيرند و هيچ فرقي نيز بين آنها وجود ندارد. در حال حاضر نيز تنهايك ماه از حقوق بازيكنان عقب افتاده كه آنهم طي دو هفته آينده به آنها پرداخت خواهد شد. گرچه باشگاه برخي مشكلات مالي دارد اما بنا داريم تا با برقراري نظم در پرداختها سروشكل مناسبي به اين قضيه بدهيم.

در مورد عملكرد دكتر قريب چه نظر داريد؟

حسن كارقريب در اين است كه به پست و مقام و مسايل مالي چشمداشتي ندارد. اوبراي كمك به استقلال آمده و همواره با حمايت از كادر فني به بچه ها دلگرمي مي داده است.

در زمينه كنار گذاشتن طباطبايي چه نظر داريد؟

بارها گفته ام هادي از نظر فني مورد تاييد من نبودو بين او و برومند بايد يكي را انتخاب مي كردم. گلهايي كه طباطبايي در فوتبال ايران دريافت كرده كسي نخورده است. ضمن اينكه اين سليقه و نظر من است و شايد يك مربي ديگر در شرايط مساوي به هادي راي دهد. در حال حاضر آنچلوتي مربي آث ميلان بر روي، ريوالدو نظر ندارد و او را نيمكت نشين مي كند و پس از مدتي رضايتنامه او را صادر و از تيم مي رود اين نظرمربي است و در همه جاي دنيا رايج است.

اينكه گفته مي شود شما از خيلي جهات به علي پروين شبيه هستيد موافقيد.

همينطور است پروين الگوي مديريتي من است او در فوتبال ما يك استثنا بود و هيچ كس منكر آن نيست. من مديريت ايشان را قبول دارم و راه او را ادامه مي دهم و الگوي مديريتي من محسوب مي شود و آنرا كتمان نمي كنم. در زمينه فني نيز الگوي من منصور پورحيدري است چون مربي فهيم و با دانشي است كه عملكردش در طي اين سالها روشن بوده است.

سايه برخي افراد هنوز بر سر باشگاه وجود دارد اين طور نيست؟

برخورد با اين افراد به مديريت باشگاه ارتباط دارد. هرچه مديريت قوي تر باشد اين سايه كمرنگ تر خواهد بود. در حال حاضر مديريت دكتر قريب كمتر به افراد اجازه مي دهد تا خود را بر باشگاه تحميل كنند.

چرا با كخ كار را ادامه نداديد؟

من به فتح اله زاده گفتم راهي كه او مي رود اشتباه است و خودم را از استقلال كنار كشيدم. من عقيده دارم يك روزكار با عزت به ده سال كار با ذلت شرافت دارد و با اين حال خودم را به كسي تحميل نكردم. من چهار سال مشاور فتح اله زاده بودم اما وقتي ديدم كار مشكل شده راهم را جدا كردم. من با عشق به مردم و حضور 15 ساله در استقلال و علاوه بر آن اعتقاد و كمك قريب به استقلال به اين تيم بازگشتم و هدفي هم جز خدمت نداشتم وقتي تيم را در جام حذفي قهرمان كردم عرف اين بود كه با توجه به زمان و فرصت بيشتري كه باقي مانده در ادامه كار نيز هدايت تيم با من باشد. اما آنها كخ را آوردند و من هم قبول كردم.

پس از يك بازي در تورنمنت عربستان كه من تيم را ارنج كردم او آمد و گفت: از تيم شناخت پيداكرده و مي تواند تركيب تيم را مشخص نمايد. در حالي كه يك مربي خارجي وقتي مدت كمي در كنار تيم قرار مي گيرد به مرور زمان با تيم آشنا مي شود در حالي كه برخي شخصيتهاي كنار تيم موجب شدند تا اين وضع پيش بيايد. بعد از اينكه از عربستان بازگشتم اين مساله را با فتح اله زاده در ميان گذاشتم و گفتم با اين شرايط نمي توانم ادامه بدهم او هم از من مهلت يك ماهه خواست كه هيچ اتفاقي نيفتاد و من خيلي بي سر و صدا از تيم جدا شدم كه لطف خدا هم شامل حالم بود ودر هفته چهارم رقابتهاي ليگ هدايت استقلال اهواز به من پيشنهاد شد كه آنرا پذيرفتم.

من اعتقاد دارم در كشوري مثل ايران كه نظام اسلامي در آن حاكم است اجازه كار دادن به افرادي كه وضع و سابقه آنها مشخص است كار درستي نباشد و نبايد زمينه فعاليت آنها را فراهم شود و استقلال در دوره قبل از اين وضعيت ضربه خورده كه خوشبختانه ديگر شاهد حضور اين افراد در استقلال نيستيم.

گفته بوديد تيمي ساخته ايد كه تا سالها استقلال از آن بهره خواهد برد اينطور است؟

در حال حاضر ميانگين سن تيم ما 26 سال است در صورتيكه در سال گذشته 30 سال بوده ضمن اينكه نمي تواند يكدفعه ساختار تيمي مثل استقلال را برهم زد اما در حال حاضر حضور جواناني چون قرباني، صادقي و طالب لو نشان مي دهد كه مابه جوانگرايي اعتقاد داريم و هر كدام از بازيكنان تيم اميد كه آماده باشند از وجودشان استفاده خواهيم كرد.