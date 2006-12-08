مدال طلا هدیه داوران به تکواندوکار قطری/ مهدی بی باک به مدال نقره دست یافت/ کاروان ورزشی ایران همچنان در حسرت دومین مدال طلا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ، دیدار فینال وزن ششم رقابتهای تکواندو پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در حالی لحظاتی پیش بین مهدی بی باک و حریف قطری برگزار شد که داوران این دیدار مدال طلا را با ناداوری به حکمت عبدالقادرهدیه کردند.

دراین مبارزه مهدی بی باک بسیار درخشان ظاهر شد و بارها با ضربات خود حریف قطری را نقش بر زمین کرد اما داوران امتیازات اجرای حرکات بی باک را به عبدالقادر می دادند تا در نهایت این تکواندو کار به لطف قضاوت یکطرفه و غیر منصفانه داوران به مدال طلا دست یپدا کند.

در این مبارزه حریف قطری با نتیجه 8 بر5 مهدی بی باک را با کمک داوران شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. بی باک نیز که شایستگی مدالی جز طلا را نداشت به ناچار مدال نقره را برگردن آویخت.

با از دست رفتن مدال طلای مهدی بی باک ، کاروان ورزشی کشورمان همچنان با یک مدال حسین رضازاده در حسرت مدالهای بیشتر قرار دارد و چشم انتظار درخشش کشتی گیران و سایر تکواندوکاران است.