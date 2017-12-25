میزان تخلفات ساختمانی در تهران به ۵ طبقه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان که در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته طی چند روز اخیر از مسکن مهر پرند و پردیس افزود: حجم کار زیادی صورت گرفته اما مشکلات بسیاری هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تخلفات طبقاتی در ساخت مسکن به رکورد ۵طبقه رسیده است، گفت: متاسفانه در این زمینه نظارت کافی وجود ندارد و رقم جریمه متناسب با سود سازنده نیست. باید جریمه بازدارنده باشد اما شاهدیم در تخلفات ساختمانی، سازنده، ناظر و شهرداری سود می کنند و به همین دلیل جریمه ها بازدارندگی لازم را ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی نسبت به پروانه ساخت خطر بزرگی برای تهران است، ادامه داد: در موضوع بافت فرسوده و حاشیه نشینی حدود ۴.۵ میلیون نفر در استان درگیر هستند و این تعداد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار را شامل می شود.

محمدزاده تاکید کرد: ۱۵ هزار هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشینی در استان داریم که بیش از نیمی از این میزان مربوط به تهران است و در برخی شهرها تا ۸۰ درصد بافت فرسوده و حاشیه نشین وجود دارد.