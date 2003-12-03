ايران به مقام قهرماني مسابقات تيمي دست يافت

به گزارش خبرنگار"مهر" ديدار نهائي اولين دوره مسابقات پينگ پنگ كشورهاي اسلامي در قسمت تيمي ساعاتي پيش در سالن 12 هزار نفري آزادي برگزار شد كه طي آن تيم كشورمان موفق شد با نتيجه 1-3 تيم عربستان را شكست دهد و به مقام قهرماني اين مسابقات يابد .

تيم كشورمان در اين ديدار با تركيب افشين نوروزي ، محمد رضا اخلاق پسند و مهران احمدي بر حريف خود غلبه كرد . عنوان سوم اين مسابقات نيز بصورت مشترك به تيمهاي قطر و قزاقستان تعلق گرفت .

گفتني است اين رقابت ها از ساعت 18 امروز با مسابقات در قسمت انفرادي پيگيري شده است و فردا نيز در همين محل ادامه خواهد داشت .