ضرورت استفاده از ظرفیت ورنی بافی در ایجاد اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده عصر امروز دوشنبه در همایش کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار شهرستان اهر بابیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی در اختیار ما امانتی گران بهاء است، اظهار کرد: خداوند متعال با امداد غیبی به یاری امام خمینی(ره) شتافتند تا این نظام مقدس به سرانجام رسید.
وی با اشاره به اینکه برجام یک امتحان برای غربیها بود و بر همگان آشکار شد که ایرانیها آنقدر که فریاد میزدند غربیها عهدشکن هستند بهدرستی نمایان شد، افزود: اگر کسی با اینهمه عهدشکنی از سوی آمریکا دیدهایم باور نداشته باشد یعنی مغز همان فرد کارایی ندارد پس بنا بر این بایستی بهجای تکیهبر آمریکاییها به خداوند متعال و داشتههایمان متکی باشیم چون ثابتشده که از غربیها هیچ سودی به ما نمیرسد.
امام جمعه اهر ادامه داد: استکبار جهانی که همواره بر از بین بردن ایران اسلامی و نظام اسلامی تلاش میکرد و از هر طریقی وارد شد با ایستادگی و مقابله مردم با شکست مواجه شد، مردم دین خود را بهنظام و انقلاب ادا کردهاند و اکنونکه همین مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند بایستی مسئولان ذیربط به یاری آنها بشتابد.
حاجیزاده با اشاره به اینکه شهرستان اهر با مرکزیت منطقه ارسباران ظرفیت بالقوهای در حوزههای مختلف دارد و ایجاد شرایط برای بهرهگیری از این ظرفیتها وظیفه مسئولان است، گفت: بایستی برای استفاده مطلوب از داشتههایمان از کارآفرینان و سرمایهگذاران حمایت کرده و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کنیم و آنوقت خواهیم توانست شعار ما میتوانیم را عملی کنیم.
مسائل اقتصادی و اشتغال را باید از روزمرگی خارج کنیم
وی اضافه کرد: مردم و جوانان بیکار شهرستان اهر از مسئولان و متولیان امر مطالبه ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی را دارند متأسفانه جوانان ما به دلیل اینکه شغل و درآمدی ندارند و نمیتوانند ازدواج کنند افسرده شدهاند.
امام جمعه اهر با تأکید بر اینکه شهرستان اهر با توجه به داشتههایی که دارد در حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی حرفهای زیادی برای گفتن داشته و دارد، افزود: ورنی بافی و قالیبافی در شهرستان اهر بسیار قوی است اما چگونگی استفاده از ظرفیت این محصولات تولیدی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهر اهر بسیار مهم است در حالی که اگر روستایی و جوان شهرنشین شغلی داشته باشد قطعاً دوست ندارد به شهر دیگری مهاجرت کند.
حاجیزاده ابراز داشت: اگر جوانان ما و خانوادهها شغل و درآمد داشته باشند آب و هوای بکر شهرستان اهر را رها کرده و به کلانشهرهایی که هوای آلوده دارند مهاجرت نمیکنند پس بنابراین اولویتمان ایجاد درآمد و اشتغال باشد و در کنار آن به سایر مسائل نیز بپردازیم البته نیازمندیم که از سرمایهگذاران و کارآفرینان حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بنده معتقدم باید مسائل اقتصادی و اشتغال را از روزمرگی خارج کنیم، خاطرنشان کرد: برای خارج کردن اشتغال از روزمرگی به مدیریت جهادی نیاز داریم و هر چه در توان داریم برای رفع معضل بیکاری و مشکل معیشتی مردم بهکارگیریم آنهم به همت مضاعف مدیران و متولیان امر نیاز دارد.
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