حفظ و ترویج فرهنگ وظیفه ای خطیر و مهم است

داوود بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش برای ترویج فرهنگ و هنر در جامعه از مسائل مهمی است که باید توجه ویژه به آن اعمال‌شده و هنرمندان از جایگاه مناسب برخوردار شوند.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت اظهار داشت: جایگاه فرهنگ جایگاه خطیری است که باید به‌خوبی شناخته شود و در این بخش همه ما وظیفه مهمی بر عهده‌داریم.

بابایی بابیان اینکه سرمایه‌های بزرگ ما، اصحاب فرهنگ و هنر بوده و هستند؛ یادآور شد: باید برای توانمندی و حمایت از این هنرمندان و توسعه فرهنگ ارزشی در جامعه تلاش شود.

رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی گلوگاه با اشاره به فعالیت چهار انجمن نمایش، شعر و ادب، موسیقی و هنرهای تجسمی در شهرستان گلوگاه خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا با استفاده از توان هنرمندان، هنر را در جایگاه واقعی خود به شهروندان ارائه کنیم.

این مسئول افزود: هنر و هنرمندان و اصحاب رسانه از پشتوانه‌های توسعه و تعالی این سرزمین هستند و تلاش داریم تا با فعال کردن زیرساخت‌های لازم هنر در شهرستان، برای توسعه فرهنگ و هنر تلاش بیشتری انجام شود.

بابایی گفت: آگاهی بخشی صحیح و فرهنگ‌سازی مناسب در بین جامعه با زبان هنر ازجمله مسائلی است که باید به آن توجه شود و در این بخش تلاش داریم تا ضمن شناساندن هنر هنرمندان به آحاد جامعه، برای فرهنگ‌سازی‌ مختلف از زبان هنر استفاده شود