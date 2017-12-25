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۴ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

وضعیت جوی محدوده تونل کندوان برفی است

وضعیت جوی محدوده تونل کندوان برفی است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت جوی محدوده تونل کندوان را همراه با بارش شدید برف اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: وضعیت تردد در محور کندوان به صورت عادی و روان بوده اما وضعیت جوی تونل کندوان همراه با بارش شدید برف، پل زنگوله بارش باران و ولی آباد مه آلود است.

وی ادامه داد: در محورهراز، تردد در اکثر مقاطع به صورت پرحجم است و وضعیت جوی گردنه امام زاده هاشم تا منظریه با بارش برف و دیگر مقاطع با بارش باران است و در محور سوادکوه، ترافیک به صورت عادی و روان و وضعیت جوی در محدوده گدوک مه آلود و در دیگر مقاطع با بارش باران است.

وی افزود: در محور کیاسر و کناره تردد به صورت عادی و روان است.

کد مطلب 4182748

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