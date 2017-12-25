انتقال حق آبه اردبیل از رود ارس کارشناسی نیست/خاطیان شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۲ طی اقدامی غیر کارشناسی وزارت نیرو با تخصیص آب ارس و کاهش ۵۶ درصدی حق آبه اردبیل از این رود موافقت کرده است.

وی افزود: این تصمیم منجر به قطع کامل مصرف شرب، صنعت و نیروگاه برق آبی سه شهرستان شمالی استان اردبیل شده و حق حیات و حفظ اکوسیستم رودخانه ارس را نیز ۵۰ درصد کاهش داده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اعتراض گسترده به این تصمیم در چهار سال اخیر در خصوص آن بازنگری نشده و در نهایت شهریور ماه امسال مصوبه‌ای از شورای اقتصاد جهت اجرای عملیات انتقال آب به حوضه دریاچه ارومیه اخذ شده و این امر نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.

به گفته کریمی با توجه به اجحاف در حق مردم استان، طی نامه‌ای به وزیر نیرو درخواست شد تا نسبت به عملیاتی کردن این تصمیم بازنگری شده و وزیر نیرو با کارشناسان شورای عالی امنیت ملی در استان حضور یافته و از نزدیک با بازدید میدانی این موضوع را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: از سویی انتظار می‌رود مدیران و کارشناسانی که در سطح وزارت نیرو و استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل با زیرپاگذاشتن قانون و عرف حق آبه ارس موجب بروز چنین بحرانی شده‌اند شناسایی شده و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی متذکر شد: تمامی نمایندگان استان خواستار برگزاری جلسه بازنگری تخصیص غیرقانونی سال ۱۳۹۲ هستند و درخواست نمایندگان احیا حق آبه شرعی و قانونی استان اردبیل در شرب، صنعت، کشاورزی و حیات رودخانه مرزی ارس است.