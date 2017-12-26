معلولان زنجانی در ترددهای درون شهری دچار مشکل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میرزایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل بهزیستی استان زنجان، بابیان اینکه بهزیستی استان زنجان طرح مراقبین رسمی برای جامعه هدف خود اجرا می‌کند، افزود: طرح مراقبین رسمی به‌صورت پایلوت برای معلولین با معلولیت های شدید انجام می‌شود و در این میان برای ۲۵ معلول که در خانواده نگهداری می‌شوند این طرح اجرا می‌شود و ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به این خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: طرح مراقبین رسمی طرح بسیار خوبی است و این طرح در شهرستان‌های دیگر استان هم انجام می‌شود.

معاون امور توان‌بخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی استان زنجان بیش از ۲۰ هزار و ۴۰ معلول تحت پوشش دارد که تعدادی از این معلولان از طرح مراقبین غیررسمی هم استفاده می‌کنند.

میرزایی از وجود ۱۳ مرکز آموزشی و توان‌بخشی در استان خبر داد و افزود: در این مراکز بیش از ۵۹۰ معلول نگهداری می‌شوند.

وی در خصوص وضعیت فعلی مبلمان شهری زنجان برای معلولان، ابراز کرد: متأسفانه درگذشته در ساخت واحدهای مسکونی، ابنیه، سازمان‌ها و ادارات، مناسب‌سازی لازم برای معلولان انجام‌نشده است و امروز باید مسئولان برای مناسب‌سازی مبلمان شهری مدیریت لازم را داشته باشند.

معاون امور توان‌بخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان فضای فرهنگی برای حضور معلولان در جامعه فراهم‌شده ولی مناسب‌سازی فیزیکی در استان برای معلولان صورت نگرفته است.

میرزایی یاد آور شد: معلولان در حمل و نقل درون شهری دچار مشکل هستند و باید وضعیت تاکسی و اتوبوس شهری برای معلولان توسط شهرداری مناسب‌سازی شود و معلول برای حضور در جامعه به مناسب‌سازی فضای شهری نیاز دارد و در این صورت است که این معلول می تواند خود را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی نشان بدهد.