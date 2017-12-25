به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داوودی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولید داروهای دامپزشکی سمنان در جمع خبرنگاران بابیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷ حوزه کشاورزی آنچنان اعتباری پیشبینینشده است تا بتواند در آینده نیاز دامداریها، مرغداریها و کشاورزی را پوشش و تأمین کند، ابراز داشت: اعتبار در نظر گرفتهشده برای خرید تضمینی به نسبت سال گذشته کمتر شده است که با همه اعتراضهایی که کشاورزان در بحث خریدهای تضمینی گندم و سیبزمینی داشتند قطعاً کاهش این بودجه مشکلساز خواهد شد.
وی افزود: سهم بخشهای مختلف کشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ قطعاً نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد لذا موارد پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح لایحه بودجه فردا در صحن کمیسیون با حضور مسئولان مربوط ارائه خواهد شد.
از ۲۲ کشور گوشت وارد ایران میشود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بابیان اینکه برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه باید آن را با لایحه جبران کنیم، ابراز داشت: بهعنوانمثال یکی از هدفگذاریها افزایش مصرف سرانه شیر در کشور بود که در لایحه بودجه ۹۷ لحاظ نشده است و همچنین با کمبود پایین سرانه مرغ مواجه هستیم که باید برای ترمیم این عقبماندگیها لایحه بودجه در بخش کشاورزی دچار اصلاحات ساختاری شود.
داوودی بابیان اینکه سازمان برنامهوبودجه برای جبران این مسائل از سرجمع اعتبارات قول مساعد داده است، تصریح کرد: به توصیه مجلس با قطع رایانه ۲۰ الی ۳۰ میلیون نفر در کشور این رقم را میتوان برای تولید و اشتغال بخش کشاورزی که بهصورت مستقیم با زنجیره غذایی سروکار دارد، هزینه کرد.
وی بابیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده ردیفهایی برای حل مشکلات آب در نظر گرفته است، افزود: با توجه به کاهش نزولات جوی و برداشتهای بیرویه از چاهها نیازمند به تأمین آب از دریاها هستیم و این در برنامه ششم توسعه پیشبینیشده بود.
داوودی با ابراز اینکه در مصرف بهینه و مدیریت آب نتوانستیم چندان موفق عمل کنیم، اضافه کرد: خشکسالی و کمبود علوفه باعث شد تا درزمینهٔ تهیه گوشت مجبور به واردات شویم که هماکنون از ۲۲ کشور گوشت وارد ایران میشود که باید جبران این موارد در لایحه بودجه ۹۷ کاملاً لحاظ شود.
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