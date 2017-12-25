لزوم تسریع در تخصیص اعتبار شهرداری های مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مهندس بازوند استاندار کرمانشاه با مهندس افشانی معاون عمرانی وزارت کشور که امروز برگزار شد؛ ابتدا مهندس بازوند گزارش جامعی از آخرین وضعیت خدمات دهی به زلزله زدگان استان ارائه کرد.

بازوند در ادامه ضمن تأکید بر اینکه زلزله اخیر کرمانشاه نباید منجر به وقفه جدی در پیگیری امور جاری استان شود خاطرنشان ساخت: اگرچه مدیریت بحران زلزله اخیر بیشترین حجم از زمان کاری مدیران استان را به خود معطوف کرده است، لیکن از پیشبرد امور جاری استان غفلت نشده و جلسات و کارگروه‌های استانداری فعالیت خود را به روال و منوال سابق ادامه داده اند.

در ادامه این نشست استاندار کرمانشاه خواهان تخصیص کامل اعتبارهای شهرداری‌ها در شهرهای زلزله زده شد و افزود: زلزله اخیر به بسیاری از زیرساختهای شهری آسیب زده و هر اندازه که سیمای شهرهای حادثه دیده زودتر به روال معمول برگردد، روحیه مردم نیز در مناطق آسیب دیده زودتر احیا و بازیابی خواهد شد و لذا از وزارت کشور توقع داریم درخصوص تخصیص اعتبار شهرداری ها در این مناطق سرعت عمل به خرج دهد.

بازوند در بخش دیگری از این نشست لزوم شتابدهی به اجرای طرحهای عمران شهری کرمانشاه را عنوان نمود و افزود: پروژه قطار شهری کرمانشاه از ابتدا با فرازونشیب‌های فراوانی روبرو بوده است و مردم در واقع تنها زمانی می‌توانند به خوبی مزایای آن پی ببرند که به بهره برداری برسد و به همین خاطر برای ترمیم افکار عمومی در خصوص این پروژه باید سرعت اجرای آن به بیشترین حد ممکن برسد.

ادامه اجرای طرح ساماندهی رودخانه و پارک قره سو، سرعت بخشی به پروژه بوستان سراب قنبر و تله کابین طاق بستان از دیگر محورهای مطرح شده توسط مهندس بازوند در حوزه عمران شهری کرمانشاه بود.

در ادامه این نشست مهندس افشانی معاون عمرانی وزارت کشور ضمن تشکر از خدمات مطلوب ارائه شده به زلزله زدگان کرمانشاه، درخصوص همکاری و همراهی با درخواست‌های استاندار کرمانشاه قول مساعد داد و افزود: برای حرکت در مسیر این مطالبات بحق مردم کرمانشاه، در اولین فرصت ممکن به استان کرمانشاه سفر خواهم نمود و روند اجرای پروژه های عمرانی را به صورت میدانی مورد بازدید قرار خواهیم داد تا زمینه لازم را برای شتابدهی به تحقق این پروژه ها ایجاد کنیم.