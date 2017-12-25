متوسط استفاده از فاضلاب در کرمان ۹ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در جلسه شورای همیاران آب استان کرمان با حضور وزیر نیرو اظهار داشت: استان کرمان با وجود ۲۳ شهرستان در اقلیم چند ساله اخیر خشکسالی را تجربه کرده و مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی باعث مهاجرت روستاییان و پدیده حاشیه نشینی شده است، افزود: کرمان جزء استان هایی است که در وضعیت قرمز کمبود آب قرار دارد و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

استاندار کرمان بیان داشت: نقشه آبی استان کرمان مشخص شده است و مجوز های لازم برای خطوط انتقال آب در خارج از حوزه و خلیج فارس برای تمام استان داده شده و در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه برق تا پیش از دولت یازدهم با مصرف منفی روبرو بود، افزود:در گذشته تراز تولید و مصرف برق استان کرمان منفی ۶۵۰ مگابایت بود اما اکنون حدود ۱۴۰ مگابایت مازاد هم به شبکه ها تزریق می شود.

رزم حسینی تصریح کرد: حدود سه هزار و ۵۰۰ مگابایت تولید برق استان کرمان است و اکنون با وجود صنعت رو به رشد استان کرمان از جمله فولاد، مس سرچشمه، صنایع پتروشیمی و ... مصرف صنعتی استان کرمان بسیار بالا است.

استاندار کرمان گفت: دو هزار مگابایت پروژه برقی در استان کرمان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در خصوص انرژی خورشیدی گام های خوبی را برداشته است، گفت: ۷۳ سرمایه گذار بخش خصوصی در استان کرمان داریم که تاکنون هزارو ۷۴۴ مقدمات اولیه خطوط برق در استان کرمان صادر شده و هم اکنون ۲۲ مگابایت برق خورشیدی در شبکه های سراسری را داریم.

استاندار کرمان گفت: راه اندازی شهر آفتاب را در استان کرمان با دو هزار مگابایت پیش بینی کرده ایم و آمادگی داریم در اختیار متقاضان بگذاریم.

وی میزان تولید انرژی خورشیدی در استان را ۲۳ مگاوات عنوان کرد و افزود: این میزان در سال آینده به ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.

رزم حسینی تصریح کرد: در حوزه برق جنوب استان کرمان با مشکل مواجه هستیم و نیاز برق آنها باید تامین شود.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه فاضلاب نیز مشکل دارد، افزود: متوسط استفاده از شبکه فاضلاب در استان کرمان ۹ درصد است در حالی که متوسط کشور ۴۰ درصد است.

رزم حسینی گفت: در طرح ها و کارهای کارشناسی دانستیم که مشکل استان کرمان در آب و خاک است و همچنین طرح همیاران آب می تواند در مصرف شرب آب استان کرمان اقدامات موثری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه راستی آزمایی طرح مذکور به دستگاه های تخصصی داده شده است گفت: این راستی آمایی برای محاسبه صرفه جویی آب در استان کرمان است.

استاندار کرمان تصریح کرد: ۸۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در جنوب استان با کمک دستگاه قضا مسدود شده و همچنین نمی توان یک طرح را در استان بدون همیاری و همکاران مدیران و ارکان استان انجام داد.

رزم حسینی افزود: الزاماتی در طرح همیاران آب وجود دارد که باید انجام شود که طرح دچار فرسایش نشود و از دولت انتظار داریم که مشوق های لازم را در این طرح به ما بدهند؛ جالب است برای اجرای این طرح جریمه هم شدیم به جای اینکه پاداش دریافت کنیم.