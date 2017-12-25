۳۹ حلقه چاه غیرمجاز در خوی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی با بیان اینکه تعداد چاه های مجاز برای مصارف کشاورزی، صنعتی و آب شرب در ۱۶۰۰ حلقه عنوان کرد افزود: در سال جاری با ۳۹ حلقه چاه غیرمجاز برخورد شده است که از این طریق در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

وی همچنین با اشاره به هدایت سه میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب از رودخانه الند برای تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی طی سالجاری اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون در شهرستان خوی ۶.۵ مترمکعب تغذیه مصنوعی انجام گرفته است که راه کار موثری برای افزایش سطح آب های زیرزمینی است.

عابدی با بیان اینکه تغذیه مصنوعی سفره های زیر زمینی و احیاء نهرهای سنتی باید در اولویت برنامه های این شورا قرار گیرد گفت: به علت نبود سد و طرحهای مهار آب با وجود نیاز شهرستان خوی به آب در دو بخش آشامیدنی و کشاورزی سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب جاری روخانه ای الند و قطور خوی از دسترس خارج شده وبه هدر می رود.

فرماندار خوی با اشاره به اینکه مطالعات سد غازان چای به پایان رسیده و اجرایی شدن آن نیازمند تخصیص اعتبارات مورد نیاز است افزود: در حال حاضر سد انحرافی بویلاپوش برای انحراف آب این رودخانه و آبیاری شش هزار ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه با ۷۰ درصد پیشرفت در دست اجراست

عابدی خاطرنشان کرد: با احداث سد غازان چای نه تنها صرفه جویی قابل ملاحظه ای درمصرف آب زیرزمینی منطقه انجام می شود، بلکه آب شرب مورد نیاز، آب صنایع تامین ذخیره و بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی شهر دیزج دیز و روستاهای ولدیان، سید تاج الدین و روستاهای واقع در این مسیر از نعمت آب برای مزارع خود بهره مند می شود.