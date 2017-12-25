لاریجانی دستاوردهای سفر پاکستان را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی پس از بازگشت از سفر سه روزه خود به کشور پاکستان و حضور در کنفرانس بررسی راهکارهای مبارزه با تروریسم درخصوص دستاوردهای این سفر گفت: موضوع آشفتگی در منطقه در طی دهه های اخیر سیر صعودی داشته که منشا اصلی آن هم روشن است از این رو نشستی با کشورهای منطقه برای اتخاذ تدبیری برای مبارزه با تروریسم در پاکستان برگزار شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای روسیه، چین، ترکیه، افغانستان، ایران و پاکستان در این کنفرانس دور هم آمدند، تصریح کرد: رؤسای مجالس این کشورها نظرات خود را مطرح کردند تا در بعد برخوردهای امنیتی و ارتباطات اطلاعات و استفاده از تجربه در این سال ها به فهم مشترکی دست پیدا کنند.



لاریجانی ادامه داد: همچنین درخصوص توسعه روابط اقتصادی برای از بین بردن فقر و پیشبرد پروژه های بزرگ پیش رو مباحثی مطرح شد تا در کل همگرایی بین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری ایجاد شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت تقویت اراده ها صلح و آرامش در منطقه تحقق می یابد، در نشست مذکور نیز بیانیه ای منتشر شد که نتایج را ملموس تر می سازد، همچنین مقرر شد برای جلوگیری از انجام اقدامات مقطعی و ادامه کار، اجلاس بعدی سال آینده در تهران برگزار شود.



لاریجانی ادامه داد: حسن دیگر این کنفرانس این بود که کشورهایی که گاهی با یکدیگر مناقشاتی نیز داشتند دیدگاه های خود را مطرح کردند، ما نیز با رؤسای مجالس حاضر در این نشست صحبت کردیم به خصوص روابط اقتصادی و پروژه های بین دو کشور پیگیری شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با رئیس مجلس روسیه نیز دیدار و درخصوص پیگیری پروژه های راه آهن و انرژی بین دو کشور صحبت شد البته با روسیه کمیته مشترکی برای پیگیری پروژه ها تشکیل دادیم.



لاریجانی ادامه داد: با پاکستان زمینه های همکاری داشتیم اما گره هایی وجود داشت لذا با برگزاری جلسات متعدد مکانیزمی برای حل و فصل آنها در نظر گرفته شد، کشورهای دیگر نیز با همکاری اقتصادی موافق بودند لذا مقرر شد زمینه های اقتصادی افزایش یابد.



رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: در مجموع با دولت پاکستان، روسیه، ترکیه و چین روابط سیاسی بالا است و رایزنی های مختلف وجود دارد، اما با توجه به پیچیدگی های موجود در منطقه، همکاری مجموعه کشورها می توانند مفید واقع شوند.