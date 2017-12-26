رفع مشکلات بخش کشاورزی مستلزم توجه به مولفه های علم و دانش است

به گزارش خبرنگارمهر، فردین اخلاقیان امروز سه شنبه در همایش استانی روزجهانی خاک که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: خاک مثل آب از مولفه های اساسی محیط زیست است و متاسفانه در این حوزه هم داریم با بحران هایی مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه تعیین روزجهانی خاک نشان از اهمیت موضوع است، عنوان کرد: در تمدن جدید جهانی که بعد از انقلاب صنعتی بوجود آمد علم و دانش رکن اساسی زندگی انسان ها شد.

وی اظهارداشت: در این مدل جدید یا باید تسلیم علم و دانش و یا آنرا کامل به خدمت بگیریم.

رییس دانشگاه کردستان ادامه داد: در عصر کنونی مسئولان باید تصمیم های خود را با متن علم و دانش سازگار کنند تا به توسعه درونزا دست یابند.

اخلاقیان با بیان اینکه علم و فناوری از الزامات توسعه است، افزود: برای رفع مشکلات بخش های مختلف ازجمله کشاورزی هم باید به مولفه های علم و دانش توجه شود.

وی بر ایجاد ارتباط بیشتر بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: می طلبد بین مراکز علم و دانش و کانون های اقدام و عمل هم چون سازمان جهادکشاورزی ارتباط بیشتری برقرار شود.

همایش استانی روز جهانی خاک به میزبانی دانشگاه کردستان و با حضور جمعی از کارشناسان و افراد صاحب نظر برگزار شد.