  1. استانها
  2. کردستان
۵ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

رییس دانشگاه کردستان:

رفع مشکلات بخش کشاورزی مستلزم توجه به مولفه های علم و دانش است

رفع مشکلات بخش کشاورزی مستلزم توجه به مولفه های علم و دانش است

سنندج- رییس دانشگاه کردستان گفت: برای رفع مشکلات بخش های مختلف ازجمله کشاورزی باید به مولفه های علم و دانش توجه شود.

به گزارش خبرنگارمهر، فردین اخلاقیان امروز سه شنبه در همایش استانی روزجهانی خاک که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: خاک مثل آب از مولفه های اساسی محیط زیست است و متاسفانه در این حوزه هم داریم با بحران هایی مواجه می شویم.

 وی با بیان اینکه تعیین روزجهانی خاک نشان از اهمیت موضوع است، عنوان کرد: در تمدن جدید جهانی که بعد از انقلاب صنعتی بوجود آمد  علم و دانش  رکن اساسی زندگی انسان ها شد.

وی اظهارداشت: در این مدل جدید یا باید تسلیم علم و دانش و یا آنرا کامل به خدمت بگیریم.

رییس دانشگاه کردستان ادامه داد: در عصر کنونی  مسئولان باید تصمیم های خود را با متن علم و دانش سازگار کنند تا به توسعه درونزا دست یابند.

اخلاقیان با بیان اینکه علم و فناوری از الزامات توسعه است، افزود: برای رفع مشکلات بخش های مختلف ازجمله کشاورزی هم باید به مولفه های علم و دانش توجه شود.

وی بر ایجاد ارتباط بیشتر بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: می طلبد بین مراکز علم و دانش و کانون های اقدام و عمل هم چون سازمان جهادکشاورزی ارتباط بیشتری برقرار شود.

همایش استانی روز جهانی خاک به میزبانی دانشگاه کردستان و با حضور جمعی از کارشناسان و افراد صاحب نظر برگزار شد.

کد مطلب 4183070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها