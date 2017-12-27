«بعد از این» نگاه معاصری به قصه عطار دارد/ مرز واقعیت و خیال

ندا شاهرخی یکی از کارگردان های نمایش «بعد از این» که در تالار مولوی روی صحنه است درباره این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش با کارگردانی مشترک من، ژان لویی اکل و یاسمن خواجه ای از ۲۷ آذر تا ۶ دی ماه در تالار مولوی روی صحنه است. این پروژه تولید مشترک ایران و فرانسه یعنی کمپانی نف در فرانسه و موسسه فرهنگی و هنری فانوس هنر پارس است که روند تولید و آماده سازی آن از سال ۹۵ آغاز شده است.

وی ادامه داد: ژان لویی اکل در سال ۹۵ به ایران آمد و براساس صحبت هایی که پیش از این با یاسمن خواجه ای که پژوهشگر و کارگردان تئاتر ساکن فرانسه است، داشتیم تصمیم گرفتیم که پروژه ای را با محوریت سیمرغ عطار کار کنیم. در سال ۹۵ بخش اول این نمایش آماده شد که یک تک اجرا در تماشاخانه فانوس داشتیم و پس از آن نوروز ۹۶ به فرانسه رفتیم و کامل تر شده نمایش را در فرانسه اجرا بردیم. سپس آقای اکل تابستان ۹۶ مجددا به ایران آمد و ما دوباره تمرین های این نمایش را آغاز کردیم و بر این اساس اجرایی در شهر کاشان داشتیم و در حال حاضر نیز نمایش چند اجرای محدود در تالار مولوی دارد.

شاهرخی یادآور شد: بازیگران نمایش همگی ایرانی هستند اما ساخت عروسک ها توسط هنرمندان فرانسوی انجام شده است. «منطق الطیر» عطار متن دراماتیکی دارد چون در آن پرندگانی دور هم جمع می شوند تا با همراهی هم سیمرغ را پیدا کنند و در این میان ۷ مرحله را که همان ۷ شهر عشق عطار است، از سر می گذرانند و در نهایت خودشان را پیدا می کنند و متوجه می شوند که سیمرغ خودشان هستند. این داستان به اندازه کافی دراماتیک و جذاب است و تا به حال کارهای زیادی هم در خارج از ایران روی این داستان انجام شده است اما متاسفانه در ایران زیاد روی «منطق الطیر» کار نشده است.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: در این پروژه ما تلاش کردیم علاوه بر اینکه روح داستان عطار در اثر جریان داشته باشد نگاه معاصری هم به داستان و مخصوصا به این ۷ مرحله داشته باشیم و این طی طریق را در زندگی شخصی آدم ها به تصویر بکشیم. در واقع این نمایش معاصرسازی نشده بلکه بخش معاصر به آن اضافه شده است به این ترتیب که در این نمایش به این مساله اشاره می شود که این سیر و سلوک در زندگی شخصی افراد هم اتفاق می افتد و تلاش کردیم سیر و سلوک عرفانی و خارج از تصور انسان امروز را به زندگی امروزه نزدیک کنیم و بگوییم ممکن است این ۷ مرحله در زندگی شخصی هر انسانی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: بازخوردهایی هم که از اجرا گرفتیم خوشبختانه مثبت بوده و مخاطبان با رویکردی که ما در پیش گرفته ایم همذات پنداری کرده اند و درک درستی از متن عطار برایشان اتفاق افتاده است. بسیاری از مخاطبان به ما می گویند که تا قبل از دیدن این نمایش تصور می کردند «منطق الطیر» عطار تنها یک کتاب ادبی است اما الان متوجه شده اند که در این اشعار مفاهیم عمیقی وجود دارد که آنها درکش کرده اند.

وی درباره فعالیت های مشترک کمپانی فانوس به سرپرستی خودش، توضیح داد: در کارهایی که کمپانی فانوس انجام می دهد و عموما تولید مشترک با فرانسه هم هستند مفهوم تئاتری بودن و مرز بین تئاتری بودن و واقعیت مد نظر قرار می گیرد و در واقع می توان گفت مرز بین تخیل و واقعیت و اینکه این مرزها کجا هستند و چطور می توان آنها را در هم آمیخت و چطور از هم جدایشان کرد در کارهای ما مورد تاکید قرار می گیرد که این رویکرد در این نمایش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شاهرخی در پایان درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: قرار است اردیبهشت ماه نمایشی را با عنوان «اینجا پنجره باز مانده است» نوشته کیوان سررشته و با بازی نسیم ادبی و مرتضی یونس زاده به صحنه ببرم. این نمایش با کارگردانی مشترک من و یاسمن خواجه ای به صحنه می رود که تا به حال یک ماه در فرانسه تمرین داشتیم و بخشی از کار هم در آنجا اجرا شده است که البته اجرای کامل تر نمایش در ایران خواهد بود.

«بعد از این» تولید مشترک موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس و کمپانی نف است که از ۲۶ آذرماه به مدت یک هفته در سالن اصلی تئاتر مولوی ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه رفته که قرار است روز چهارشنبه ۶ دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ اجرا شود.

پگاه ابراهیمی، آوا تدین، المیرا آشفته، نیکی ساغری و عارفه صادق محمدی در این نمایش ایفای نقش می کنند.