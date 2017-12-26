گرشاسبی باز هم مامور امور حقوقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به حمیدرضا گرشاسبی ماموریت داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی این باشگاه نامه ای را برای دفاع از باشگاه پرسپولیس در پرونده مربوط به شکایت فرناندو گابریل که با رای محکومیت پرسپولیس به پرداخت ۱۰۲هزار دلار همراه بوده است دفاع کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس حدود سه هفته پیش نیز از طرف هیات مدیره مامور شده بود تا با سفر به ترکیه قضیه جریمه مالی از سوی باشگاه ریزه اسپور را ختم به خیر کند.

طبق اعلام روزبه وثوق احمدی مسئول کمیته تعیین وضعیت، اگر پرسپولیس نتواند تا ۲۶ دی ماه طلب گابریل را پرداخت کند با کسر ۶ امتیاز روبرو می شود.

از این رو قرار است معاونت حقوقی باشگاه تا شنبه هفته آینده، مدارک مربوط به این دفاعیه را به وکیل بین المللی پرسپولیس در سوئیس ارائه کند تا اعتراض خود را در دادگاه بین المللی ورزش به ثبت برساند و پیش از آنکه زمان کسر امتیاز از پرسپولیس برسد بتواند حکم دادگاه عالی ورزش را بگیرد.