وابستگی بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش که با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۸. منابع بودجه (ویرایش اول)» منتشر شده است، میافزاید ۱. بهرغم دستیابی به صادرات حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سال جاری و چشمانداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی بهنظر میرسد برخی اقلام درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی، بهطور کامل محقق نشده و در نتیجه میتوان گفت منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار بیشبرآوردی است.
این گزارش تصریح میکند منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاریی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهایی مالیاتی حدود ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال است که انتظار میرود حدود ۱.۲۴۱ هزار میلیارد ریال آن محقق شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این بررسی تصریح میکند که مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۱.۳۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که با توجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست.
گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۱۳۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد میکند و اذعان میدارد که علاوه بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱ واحد درصد افزایش یافته است و به ۳۶ درصد رسیده است.
این گزارش خاطرنشان میکند که در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (ازجمله درآمدهایی مالیاتی و سایر درآمدها) وجود دارد لازم است در تصویب ردیفهای درآمدی بودجه در مجلس شورای اسلامی دقت شود و مجلس شورای اسلامی ضمن پرهیز از افزایش منابع پیشبینی شده در ردیفهای بودجهای سازوکاری پیشنهاد کند تا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد.
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