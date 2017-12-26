افتتاح نمایشگاه نقاشی «صورت ها» در گالری هپتا

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۸ دی نمایشگاه گروهی نقاشی «صورتها» در گالری هپتا افتتاح می شود. این نمایشگاه که به کوشش مسعود فیضی در هپتا برگزار میشود، مجموعهای است از پرترههایی که ۶ هنرمند به تصویر کشیدهاند.
ساوالان جماعتی، پرستو حقی، رضا عربگری، مسعود فیضی، احمد مرادی و فرهاد مفوز هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.
مسعود فیضی درباره پرترهنگاری هنرمندان میگوید:
«صورت به عنوان شناسنامه هر فرد، دربردارنده خصلتهای درونی و بیرونی انسان است و همیشه مورد توجه نقاشان بوده و همچون ابژهای مرموز، مورد کنکاش و مطالعه نقاشان قرار گرفته است. هنرمندان با توجه به شخصیت، تفکر و احساسات خود با هر صورتی مواجه میشوند، ولی مساله این است که آنها در عین حال که چهرهای را بازنمایی میکنند صورت و هویت خود را نیز در همان تصویر بازتاب میدهند. در واقع این امر، یافتنِ خود در دیگری است.
نمایشگاه «صورتها» حاصل تلاش هنرمندان در به تصویر کشیدن چهرههایی است که هر کدام به شیوهای شخصی و از نگاه خویش به این مساله پرداختهاند. انتخاب موضوع واحد و پایبندی بر اصول آکادمیک نقاشی نقطه مشترک این آثار است.»
این نمایشگاه روز جمعه ۸ دی از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در گالری هپتا افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۱۳ دی در هپتا برقرار است. گالری هپتا در خیابان کریم خان، خیابان ایرانشهر، روبروی پارک هنرمندان، بنبست نیکوشهر، شماره سه واقع شده است.
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