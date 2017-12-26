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۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

بصیرت مردم در۹ دی توطئه دشمن را برهم زد/لزوم بصیرت افزایی درجامعه

بصیرت مردم در۹ دی توطئه دشمن را برهم زد/لزوم بصیرت افزایی درجامعه

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، با تاکید بر بصیرت افزایی در جامعه و به ویژه نسل جوان گفت: بصیرت مردم و نادانی دشمن نسبت به این موضوع در ۹ دی توطئه دشمنان را برهم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در جلسه بزرگداشت حماسه نهم دی که در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: یکی از نکاتی که از اول اسلام تا به امروز و در تمام فراز و نشیب ها لازم است، آگاهی و بصیرت مردم بوده، که سرمایه فوق العاده ای برای ما است.

وی افزود: اگر این بصیرت و آگاهی باشد ما به مشکل جدی برنمی خوریم و اگر تاریخ را ورق بزنیم و نگاه کنیم همیشه گرفتاری ها به جهت عدم بصیرت و آگاهی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر بصیرت و آگاهی و بینش بود، در بین مردم خیلی از گرفتاری ها پیش نمی آمد.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه گفت: مردم باید در صحنه حضور داشته باشند والا حاکم اگر به تنهایی بخواهد داد بزند که فایده ای ندارد.

آیت الله علما با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: قصه ۹ دی و قصه های امثال دی را در انقلاب خود مردم حل کردند.   خود مردم جواب دادند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بصیرت بود با امام حسین علیه السلام بعد از ۵۰ از درگذشت پیامبر آنطور  معامله نمی کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: اما اگر آن بصیرت و شعور لازم باشد خود مردم جواب می دهند. باید بصیرت را سر لوحه کارمان قرار دهیم و در تمام قضایا بصیرت افزایی کنیم.

وی افزود: نسل جوان ما هیچ اطلاعی از قبل انقلاب، انقلاب، دفاع مقدس و خصوصیات امام خمینی (ره) ندارد که اینها خطر است و اگر اینها مطلع باشند بر بصیرت نظام و انقلاب افزوده می شود.

آیت الله علما یادآور شد: اینکه مقام معظم رهبری دائما بر کار فرهنگی اصرار دارند، یکی از شاخه ها و شعبه هایش هم معرفی انقلاب و آگاهی در مورد آن است.

وی افزود: مردم باید بدانند کجا بودیم و اکنون کجا هستیم. آنزمان حدود ۷۰ هزار مستشار خارجی در ایران همه کاره بودند.

این مسئول تصریح کرد: آنزمان حتی اختیار دانشگاه ها و جاهای حساس  دست ما نبود. لذا تا جایی که می توانیم باید به نسل جوان بصیرت افزایی بدهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اکنون خیلی از جوانها و دانشگاه های ما بی اطلاع بوده و اطلاع چندانی ندارند.

وی تاکید و یادآوری کرد: دشمنان از این استقلال کنونی ما عصبانی و ناراحت هستند و آنها اقرار کردند که اکنون ایران در منطقه اثرگذار و صاحب نفوذ کلمه است که ما اینها را باید حفظ کنیم.

آیت الله علما راه حفظ این اقتدار را بصیرت و آگاهی مردم عنوان کرد و گفت:  کرمانشاه در مناسبت ۹ دی یک روز هم جلوتر حرکت کرد.

وی افزود: همه ما باید آن عماری که مقام معظم رهبری رهبری فرمود باشیم و تا جامعه ما همانگونه باشد، خسارت و ترسی نداریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه یاداور شد: در سال ۸۸ خارجی ها خیلی سرمایه‌گذاری سنگینی داشتند و خود آنها اقرار به این موضوع کردند اما آن بصیرت مردم و آن نادانی دشمنان باعث شد ورق برگردد و نتیجه اش آن شد که رخ داد.

وی گفت: امام خمینی(ره) ۱۵ سال به مردم بصیرت و آگاهی داد و یکباره شاه و بساتش برچیده نشد.

آیت الله علما با بیان اینکه ایران امروز به عنوان  قدرتی قابل نفوذ در منطقه مطرح است تاکید کرد: این جز در سایه بصیرت و آگاهی مردم به دست نیامده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بار دیگر بر بصیرت افزایی در جامعه به ویژه برای نسل جوان تاکید کرد.

کد مطلب 4183161

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